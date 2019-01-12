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心臟突長5公分腫瘤　竟是罕見「惡性肝細胞癌」轉移！

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心臟突長5公分腫瘤，竟是罕見「惡性肝細胞癌」轉移。（圖／醫師提供）

▲該名病患因罕見惡性肝細胞癌轉移，心臟長出5公分腫瘤。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

心臟腫瘤竟是肝癌轉移！一名六旬病人因雙腳下肢水腫及氣促至急診就醫，治療後一週出院，沒想到一個月後，右心房裡面長出一顆直徑約莫5公分的腫瘤，幾乎就快把整個右邊心臟的入口都擋住，手術切除後，切片報告竟是「惡性肝細胞癌」轉移到心臟，相當罕見。

收治該病例的台北市立聯合醫院中興院區心臟內科涂崇誠醫師指出，該名病患經過急診醫師診斷為肺炎併發心衰竭，收治到整合病房科住院，使用抗生素和支氣管擴張劑再加上利尿劑，病情逐漸好轉，於一週後順利出院，但約一個月後又因下肢嚴重水腫及氣促就醫，改由心臟內科收治住院。

涂崇誠說，住院過程中使用利尿劑治療，病人的體重有減少約2公斤，但下肢水腫和氣促卻無明顯好轉，報告顯示4個心臟腔室無擴大且左心室射出分率大於55%，研判是舒張性心臟衰竭，但因病人治療和臨床預期落差很大，又安排一次追蹤性心臟超音波檢查，竟發現病人右心房裡面長出一顆直徑約莫5分的腫瘤，隨時會有心因性猝死的可能。

之後經檢查後發現除了右心房長了一顆6至7公分的腫瘤外，還有一長串的下腔靜脈延伸到左腎靜脈的巨大血塊，之後進行心臟腫瘤切除及血塊移除手術，沒想到右心房腫塊切片報告顯示為惡性肝細胞癌。

涂崇誠解釋，心臟腫瘤竟然是由惡性肝細胞癌轉移過來的組織，加上附近血管鬱積的血塊組合而成，稱之為巴德－吉亞利症候群（Budd-Chiari syndrome），這種病例在臨床上相當罕見，病人能倖存下來，是非常幸運的事。

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關鍵字： 心臟 心臟腫瘤 肝癌 肝腫瘤 台北市立聯合醫院
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