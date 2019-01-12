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消化科專家：爛胃人難逃「這6種變形胃」　你中了哪一個？

點評:小編胃爛到爆...上吐下瀉就知道又急性腸胃炎了
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胃痛,肚子痛。（圖／記者李佳蓉攝）
▲上班族三餐不正常常胃痛，你也自認是個爛胃人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

現代人工作壓力大，不斷加班導致三餐飲食不正常，或遇歲末年終聚會多，大魚大肉又喝酒，使得胃遭遇極端待遇，讓胃食道逆流、急性腸胃炎等症狀一一找上門嗎？根據陸媒《生命時報》報導，首都醫科大學北京中醫醫院消化科主任張聲生分析出「6種最常見的變形胃」，都是生活中壞習慣所導致，而你屬於哪一種？

張聲生說，胃是消化系統中最容易受傷的器官，而胃病也困擾著許多人，像是胃脹氣或胃痛不適等。雖然胃部能消化酸甜苦辣各種味道，軟、硬各種食物看似很強大，但事實上它比我們想像中脆弱許多。它就像一個布袋能儲藏和消化食物，彈性好，在胃蠕動和消化酶分解下，能充分攪拌和混合，有利腸道消化吸收。但根據數據顯示發現，胃病發病年輕化，且19～35歲年輕人發病率相較30年前翻了一倍。

6種「變形胃」侵蝕胃健康：

1.彈簧胃
飲食不正常，常常餓一餐飽一餐的進食規律，讓胃該運作與休息時間紊亂，使得胃如彈簧不斷被擠壓。由於餓太久，會使胃酸增多而損害黏膜，導致胃糜爛甚至胃潰瘍；而吃得太飽，也會加重胃的負擔，出現消化不良，甚至胃下垂。

▲▼上班族,社畜,工作,吃飯,狼吞虎嚥,壓力,緊張,抱怨,煩惱,加班。（圖／免費圖庫pakutaso）
▲上班族最容易餓一餐飽一餐，太餓擠壓胃部、太飽又加重胃部負擔。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

2.壓力胃
張聲生說，生活及工作壓力容易觸動消化系統神經，逐漸招來胃病。腸胃道是最能表達情緒的器官，一旦人們處於長期緊張和壓抑情緒裡，即會引起神經調節紊亂，削弱胃黏膜的保護功能，使得胃功能受損。

3.菸酒胃
聚餐時怎能少了喝酒？但張聲生認為，酒精裡的乙醇會對胃黏膜造成強烈刺激，久而久之會使胃黏膜充血，甚至糜爛而發生胃發炎。此外，菸草中的尼古丁、焦油及其他化學物質，也會刺激胃黏膜，導致胃潰瘍。

4.垃圾胃
歲末年終聚餐多，大魚大肉及高脂肪的油炸食物，都會對胃造成巨大負擔。張聲生引述瑞典研究指出，食用過多加工肉，會增加罹患胃癌風險。而相較蔬果來說，高脂肪食物更難消化，一旦消化不良還會引發胃食道逆流等症狀。

失眠,睡覺,睡眠,熬夜,夜貓子,睡不飽（圖／達志／示意圖）
▲熬夜會打擾胃黏膜修復能力，還有愛吃宵夜也加重胃部負擔。（圖／達志／示意圖）

5.熬夜胃
張聲生解釋，由於胃黏膜上皮細胞壽命短，平均2～3天即要更新再生，而這過程即為一般夜間腸胃道休息時所進行。倘若常常熬夜，腸胃得不到必要休息，就會影響胃黏膜的修復能力。另外，有些熬夜的人愛吃宵夜，也容易使食物滯留胃中，促使胃酸大量分泌，刺激胃黏膜而導致胃黏膜糜爛、潰瘍。

6.藥物胃
頗多藥物都會直接或間接損傷胃黏膜，而引發炎症或潰瘍。因此張聲生建議，某些藥物若未經過醫囑而長期大量服用，恐對腸胃造成刺激、損傷，逐漸導致急性胃黏膜病變。

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