午休都趴睡？專家曝「台灣小孩真耐操」...網無奈：不趴還會被罵



▲網友們在學生時期都經歷過中午趴睡40～60分鐘的時期。（示意圖／網友提供）

網搜小組／綜合報導

從幼稚園到高中，網友們一定都經歷過中午要趴睡午休的時期吧？物理治療師《三個字SunGuts》拍片坦言「台灣小朋友真耐操」，指出學生每天在校9.5小時因而衍生趴睡文化，只睡5～10分鐘還好，若要睡1～2小時可說是「慢性自殘」，他說人的脊椎不耐彎也無法總偏向某一邊，此姿勢容易導致腰痠背痛及手麻腳麻。擁有相同經驗的網友無奈：「不趴還會被罵」。

物理治療師《三個字SunGuts》曾拍攝影片「午休時你都趴在桌子上睡覺？台灣的小朋友真耐操」，指出台灣小孩每天在校時間長達9.5小時，「相較於日本6小時，以及美國的6個半小時，還有弱雞大人們上班8個小時就在那邊喊過勞來說的話，台灣小孩真是棒」，然而工時長自然也衍生「吃飽後強制趴睡」的特殊現象，就算睡不著也得睡！但這一姿勢卻是很多人落枕或肩頸痠痛的主要原因之一。



▲物理治療師說，如果每次午休都趴睡1～2小時，對人體而言是種「慢性自殘」。（圖／取自《三個字SunGuts》Youtube）

究竟趴睡為什麼不好？SunGuts說，人們的脊椎不耐彎也不能總偏向某一邊，然而趴睡容易造成脊椎上小肌肉緊繃痙攣，甚至壓迫脊椎上的小神經，因而引發常見的腰痠背痛及手麻腳麻，「而趴桌睡覺時剛好就是整個腰彎向桌面，尤其桌子越低，你就得彎得越多」，短暫睡幾分鐘無礙，但若要睡1～2小時，對人體而言就是「慢性自殘」。

若要改善，SunGuts建議，不要趴在桌上睡覺，最好買個脖子靠枕「坐著睡」，如此一來就沒有脖子彎曲或脊椎偏側的問題，但他也提醒，務必坐正勿後仰，曾有一名患者因頭後仰睡1小時，導致醒來後右手整肢麻痺「神經根被壓壞」。但倘若學生椅背不夠高該怎麼辦？他說「當桌子越低脖子和腰就要彎得越下去」，因此趴睡者可拿枕頭或幾本書墊高，避免頸部彎曲角度過大，也避免將頭轉向某一邊而引發落枕。在選購枕頭時，也最好挑選中間有洞的枕頭，能將頭塞進去睡覺尤佳。

該支衛教影片吸引近1700名網友留言：「老實說趴睡真的很痛苦，以前我都寧願中午加入糾察巡邏隊，也不願意中午休息趴睡，越睡越痛苦。」、「不趴睡還會被老師罵」、「﻿我會胃食道逆流」、「真的…每次午休起來肚子都很脹﻿」、「常常睡醒的時候腳麻到一個不敢動...XD」、「快睡著的時候，手就開始麻了，然後就要換手，無限循環 40分鐘就過了」、「真的說到心裡話，睡完腰都要散了」、「後來都睡地板了」。