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超危險！你都用棉花棒幫狗狗清耳朵？「3嚴重後果」曝光

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:別用棉花棒亂挖狗狗耳朵啦( ิ◕㉨◕ ิ)＜
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▲用棉花棒幫狗狗清耳朵？（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

狗狗老是抓耳朵，看來需要好好清一清啦！
看我已經買好棉花棒——什麼？！棉花棒其實暗藏危機？！

棉花棒清耳朵的危險，就讓毛起來告訴你！

危險！你還在用棉花棒幫狗狗清耳朵嗎？
～棉花棒清耳朵的3大危機～

【危機1】棉花棒的頭可能掉進耳道中

▲用棉花棒幫狗狗清耳朵？（圖／毛起來提供）

棉花棒細細小小的，雖然看起來能夠仔細清潔狗狗的耳道，
但其實細細小小的頭反而可能斷掉，掉進狗狗的耳道中，造成危險！

【危機2】狗狗耳道成L型，棉花棒容易將耳垢推進去

▲用棉花棒幫狗狗清耳朵？（圖／毛起來提供）

狗狗的耳朵構造和我們不一樣，是呈L型的，
用棉花棒清耳朵，不但難以清潔狗狗的耳垢，
反而容易將耳垢推進狗狗的耳朵裡！

【危機3】容易破壞耳道表皮結構，造成感染

▲用棉花棒幫狗狗清耳朵？（圖／毛起來提供）

狗狗細緻的耳道表皮有一層保護細胞，
如果用棉花棒在上面挖挖刮刮的，就很可能造成這層細胞破損，
耳朵可能因此造成感染甚至發炎！

那麼，怎樣才是正確的清潔方式呢？

▲用棉花棒幫狗狗清耳朵？（圖／毛起來提供）

定期使用潔耳液搭配棉花，才是正確的清潔方式汪！

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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