ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

糖尿病殺手「低血糖」！　她昏迷半天救回智力語言都退化

ETtoday健康雲

胰島素,糖尿病。（圖／達志示意圖）

▲糖尿病患血糖太低後果超可怕。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

糖尿病低血糖控制不佳，後果超嚴重！一名30歲出頭的女性罹患糖尿病多年，夜間常出現反覆低血糖，雖然一開始會因手抖、發冷驚醒，但後來就逐漸麻痺，最近一次發作更昏迷了半天才被發現，送醫雖救回一命，腦部功能卻落下永久性損傷，不僅反應變得遲鈍，言語、智力也受到影響。

收治患者的林口長庚內分泌暨新陳代謝科醫師林嘉鴻表示，血液中葡萄糖是大腦最主要的養分來源，當體內血糖值介於50~60mg/dl，身體產生心跳加速、冒冷汗、顫抖等自律神經症狀，一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。

林嘉鴻本身也是糖尿病患者，無家族病史的他，14歲那年突然暴瘦10公斤確診為第一型糖尿病。年輕時的他曾經認為，高血糖對身體的影響較大，直到某天半夜他因一陣暈眩驚醒，驗血後才發現血糖值過低，緊急吃糖補血糖。

頭暈,暈車。（圖／達志／示意圖）

▲嚴重低血糖腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。（圖／示意圖／達志影像）

林嘉鴻提到，正常人睡前血糖值應小於120mg/dl，糖尿病患則須控制在110~150mg/dl之間，若糖友睡前量測發現血糖只剩100~120mg/dl，建議補充小點心再睡覺。另外，30分鐘以上的運動也會消耗一定血糖，糖友在慢跑或跳舞後，胰島素注射量也要減少1-2單位或5%，才不會讓血糖掉太低，引發缺氧危機。

元旦連假即將到來，許多民眾已準備好跨年狂歡，林嘉鴻建議糖友在吃大餐或聚會時，應減少碳水化合物如汽水、果汁等攝取，以免血糖飆高誤算胰島素，打太多反而造成低血糖。

10首2018抖音洗腦神曲大串燒　一次聽完還有必學的爆紅舞步！

關鍵字：
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

跨年夜唱狂歡　28歲糖友「低血糖昏迷」險釀永久性腦傷

CT、MRI年燒健保166億　元旦起門診開檢查單要「管制」

影／糖友腹痛「揪出10公分腫瘤」　吃掉2/3肝臟還轉移到心

新生兒頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌」2歲還不會翻身恐癱瘓

她吃完海鮮野味腹劇痛　胃鏡驚見「活蟲死咬胃壁不鬆口」

影／誤喝一口「巴拉刈」　14歲少女「馬上吐掉」3天後仍喪命

劉駿耀「拼酒」拼出胰臟癌？　醫：喝酒臉紅其實是種保護

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒賠意外失能險有理

糖尿病殺手「低血糖」！　她昏迷半天救回智力語言都退化

趁通勤時補眠...竟沒效還傷身！「4大疲勞殺手」你中幾個？

讀者迴響

回到最上面