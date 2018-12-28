糖尿病殺手「低血糖」！　她昏迷半天救回智力語言都退化

▲糖尿病患血糖太低後果超可怕。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

糖尿病低血糖控制不佳，後果超嚴重！一名30歲出頭的女性罹患糖尿病多年，夜間常出現反覆低血糖，雖然一開始會因手抖、發冷驚醒，但後來就逐漸麻痺，最近一次發作更昏迷了半天才被發現，送醫雖救回一命，腦部功能卻落下永久性損傷，不僅反應變得遲鈍，言語、智力也受到影響。

收治患者的林口長庚內分泌暨新陳代謝科醫師林嘉鴻表示，血液中葡萄糖是大腦最主要的養分來源，當體內血糖值介於50~60mg/dl，身體產生心跳加速、冒冷汗、顫抖等自律神經症狀，一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。

林嘉鴻本身也是糖尿病患者，無家族病史的他，14歲那年突然暴瘦10公斤確診為第一型糖尿病。年輕時的他曾經認為，高血糖對身體的影響較大，直到某天半夜他因一陣暈眩驚醒，驗血後才發現血糖值過低，緊急吃糖補血糖。

▲嚴重低血糖腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。（圖／示意圖／達志影像）

林嘉鴻提到，正常人睡前血糖值應小於120mg/dl，糖尿病患則須控制在110~150mg/dl之間，若糖友睡前量測發現血糖只剩100~120mg/dl，建議補充小點心再睡覺。另外，30分鐘以上的運動也會消耗一定血糖，糖友在慢跑或跳舞後，胰島素注射量也要減少1-2單位或5%，才不會讓血糖掉太低，引發缺氧危機。

元旦連假即將到來，許多民眾已準備好跨年狂歡，林嘉鴻建議糖友在吃大餐或聚會時，應減少碳水化合物如汽水、果汁等攝取，以免血糖飆高誤算胰島素，打太多反而造成低血糖。