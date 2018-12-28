▲心衰竭付不出460萬「人工心臟」，他裝葉克膜與父母生前道別。（圖／高雄長庚提供）

記者嚴云岑／高雄報導

「我以為再也沒機會跟爸媽說話了。」39歲的陳政忠今年9月在澎湖家中無預警昏倒，確診為嚴重心肌梗塞，轉送高雄長庚治療，病況仍每況愈下，只能裝人工心臟續命，但因不符合健保給付條件，需自費460萬元，讓經濟不寬裕的他萬念俱灰，裝著葉克膜在病房與爸媽做生前道別，感謝父母養育之恩，沒想到醫療團隊一紙簽呈讓事情有了轉機，不僅成功救命，還讓他變成「鋼鐵人」。

高雄長庚今（28）日舉辦記者會分享南台灣第一例人工心臟成功案例，陳政忠與父母、主治醫師李芳艷、黃寬如等皆出席參與，陳政忠現場再三感謝醫療團隊，父母講到一半更激動飆淚，溫馨場面中透著些許悲哀。

▲陳政忠送高雄長庚時肺水腫惡化，兩側肺部變更白，醫師表示，X光片中白色是水腫，肺部應是空氣、是黑色。（圖／高雄長庚提供）

陳政忠表示，他高中畢業後在撞球館工作，6年來每天要抽2包菸，後來到台中當按摩師傅，每天都上班到凌晨3點。長期生活習慣不良，讓身體體早拉警報，今年開始不僅走路會喘，還容易胸痛、冒冷汗，但9月在澎湖家中從樓梯上昏倒滾落，緊急送醫診斷為冠狀動脈併發急性心肌梗塞，左心室輸出率只剩24%，被緊急轉往高雄長庚急救。

「30多歲就發生嚴重心肌梗塞的，真的非常少見，通常只會在6、70歲老人家身上看到。」陳政忠主治醫師李芳艷受訪表示，患者被送來時，血壓只有88/62毫米汞柱，還併有冠狀動脈硬化，9月25日在加護病房幫他做主動脈氣囊幫浦裝置手術、26日又做了緊急冠狀動脈繞道，雖然成功接通血管，但因心臟細胞受損嚴重，5天後又出現心室顫動昏迷，緊急插上葉克膜才撿回一命。

▲陳爸爸講到兒子生病過程忍不住落淚。（圖／高雄長庚提供）

雖然葉克膜能暫時取代心肺功能，但李芳艷強調，「裝1~2周就是極限」，因為裝太久器官容易受損，還容易造成感染，礙於左心室功能無法恢復，只能尋求心臟移植或裝人工心臟，無奈台灣捐贈心臟者一年不到80例，而健保只給付「中度」心臟衰竭病患，開過3次刀的患者陳政忠屬於「重度」，成功率低不符合給付條件，只能自費460萬元，陳家兩老籌不出錢，只能眼睜睜的看著兒子性命消逝。

陳爸爸回憶道此處頻頻拭淚，「我本來跟李醫師說別救了，結果被他訓了一頓。」陳爸說，李醫師當時很不解，質問「你兒子明明就可以活下來，為何不救？」陳爸只好坦白，「我真的籌不出錢來付那500萬。」李芳艷聽了只回他，「錢的事情你不用煩惱，我們來想辦法。」

▲上圖是病人心臟，心尖部已切開一個圓孔，下圖是左心室尖部切開一個圓形洞口的一小塊心肌，裝置鈦合金導管，將左心室的血吸入左心輔助器幫浦。（圖／李芳艷醫師提供）

長庚醫療團在10月12日先幫陳政忠裝暫時性體外左心室輔助器維持生命，被陳政忠家人親情感動的李芳艷，也上簽呈給董事會，看能不能爭取一點補助，沒想到董事長王瑞慧表示，將秉持「取之於社會、用之於社會」初心，以專案特准補助，送給陳政忠一顆永久型體內左心輔助器。

11月28日，長庚醫療團隊在評估陳政忠狀況，確保右心室功能無礙，且恢復一定的肌肉量後，花了8小時以開胸方式，幫他裝入最新型人工心臟，術後病況穩定，可以恢復行走與進食，即將出院回歸正常生活。

▲醫療團隊與陳政忠一家合影，前排左一為心臟外科李芳艷醫師前左5藍國忠副院長、前左6心臟內科鄭正ㄧ主任。（圖／高雄長庚提供）

李芳艷提到，陳政忠體內的人工心臟是以全磁浮方式運作，猶如電影《鋼鐵人》中東尼・史塔克裝的人工心臟，因無軸承，就算倒立也不會影響運作，日本還有患者帶著去攀岩，而由於運行過程幾乎不會產生血塊，血流送得很順，用聽診器聽幾乎聽不到血管雜音，「只要定時換電池，應該可以用很久。」

陳政忠在記者會上，再次感謝醫師的幫忙，他哽咽道自己有一對哥姐，哥哥已於19年前車禍離世，若他也走了，父母恐要經歷二次喪子之痛。在鬼門關前走了一遭，他也痛定思痛表示，一定要改變生活習慣，現在已成功戒菸，出院後第一件事就是養好身體，再重新投入職場，好好孝順父母。

▼X光片中圓形白色部分是永久型體左內心室輔助器，醫師表示，這類似鋼鐵人的人工心臟。（圖／李芳艷醫師提供）