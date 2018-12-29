▲LINE瘋傳早餐吃燕麥片會致癌，食藥署「檢驗數據」打臉。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

近日不少人都在Line上收到「炸了！致癌麥片風靡160多個國家？你吃的早餐，竟然危害這麼大？」報導，內農提到一名園丁因長期食用含有除草劑「嘉磷塞」的麥片當早餐，因而罹癌。對此，食藥署澄清，該名園丁罹癌是因管理校園長期接觸處草劑，與早餐無關，今年1月至11月進口的燕麥片嘉磷塞含量也全數合格，民眾可安心食用。

食藥署表示，由於我國未生產燕麥，目前市售燕麥產品多為進口，依據現行「農藥殘留容許量標準」，嘉磷塞為不得檢出，截至107年1月至11月止，食藥署邊境針對燕麥及穀類相關製品報驗批數為4176批，檢驗176批，其中檢驗嘉磷塞批數為49批，結果皆合格。

自美國輸入燕麥及穀類相關製品報驗批數654批，檢驗24批，其中檢驗嘉磷塞批數10批，結果皆合格。

食藥署表示，美國民間環保組織EWG今年2度公佈美國市售燕麥產品含嘉磷塞超標，國際間因此進行致癌風險評估，但歐洲食品安全局等單位皆認為，依現有的數據及目前嘉磷塞使用情況，應不會透過飲食對人體有致癌性風險。美國國家環境保護局也將嘉磷塞致癌等級分類為「非為人體致癌物質」。

食藥署表示，為了讓民眾吃得安心，食藥署持續針對邊境農產品殘留進行監測，如發現有違反農藥殘留容許量標準之規定者，將依食品安全衛生管理法退運或銷毀，並處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。