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跨年夜唱狂歡　28歲糖友「低血糖昏迷」險釀永久性腦傷

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▲頭暈,低血糖 。（圖／公關提供）

▲跨年夜唱狂歡，28歲糖友「低血糖昏迷」險釀永久性腦傷。（圖／示意圖，非文中當事人／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

糖尿病不只要控糖，也要防止低血糖。一名28歲的糖友為了赴跨年夜唱之約，出門前先在家裡施打胰島素，沒想到在歡唱途中竟倒臥在沙發上，朋友以為他太累睡著，後來發現怎麼搖都搖不醒，緊急將他送醫，檢查發現是低血糖，若未及時發現，恐造成永久性腦傷。

林口長庚內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻表示，血液中葡萄糖是大腦最主要的養分來源，當體內血糖值介於50~60mg/dl，身體產生心跳加速、冒冷汗、顫抖等自律神經症狀，一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。

如低血糖發生在一般時間，患者都還能透過糖果、果汁讓血糖回升，倘若低血糖發生在睡夢中，在患者毫無知覺狀況下，便可能會在睡夢中昏迷、一覺不醒，甚至死亡。

胰島素,糖尿病。（圖／達志示意圖）

▲糖尿病胰島素施打量要適時調整。（圖／示意圖／達志影像）

林嘉鴻提到，每逢跨年、連假後，青壯年因「節慶低血糖症後群」就診率比平常高出1成。一般人熬夜、作息不正常，只要在假期結束前調整即可，但對糖尿病患者而言，用藥後若作息不正常，或者狂歡忘記調整藥量，就會增加低血糖發生機率，若未及時發現，恐造成永久性損傷。

林嘉鴻以30多年資深糖友身份提醒，糖友跨年夜若要徹夜狂歡，應該調整胰島素施打劑量，也要少喝碳酸飲料、果汁，以免血糖飆高，在開心遊玩的同時，也要注意身體變化，否則跨年不成，反而造成身體無法彌補的傷害，可就得不償失了。

關鍵字： 糖尿病 胰島素 糖尿病健康 林嘉鴻 林口長庚
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