早上爬不起來=快感冒了！察覺10種預兆「讓感冒踩煞車」

▲嘴唇乾燥、早上爬不起來，可能是「快要感冒」的前兆。（圖／翻攝自pixabay）

文／裴英洙

留意身體的「感冒信號」！其實在快要感冒時，我們的身體都會發出「感冒信號」，我將這種信號稱作「超初期症狀」。

「超初期症狀」在醫學上並不屬於「感冒症狀」。很多人在出現「超初期症狀」時，只是覺得身體有點「怪怪的」，不會多加留意，進而正式感冒。因為每個人的「超初期症狀」不同，要找出這些症狀只能靠自己的力量，醫師也愛莫能助。

只要在出現「超初期症狀」時即時應對，就能幫感冒「踩煞車」，停在「快要感冒但還沒感冒」的狀態。

▶ 感冒發病流程

在解說感冒發病流程之前，我們先來看看感冒時，身體內部會發生什麼變化。

1.從口鼻吸入病毒後，身體便會啟動免疫系統，派出白血球消滅病毒，由白血球中的吞噬細胞吞掉細菌和病毒，並用酵素加以分解。

2.免疫系統中用來對抗特定病原體的抗體，在這時也會發揮作用。

3.身體啟動免疫系統後，會出現發炎反應，在身體各部位引發不同的感冒症狀。

→ 鼻子發炎就會流鼻水、鼻塞。

→ 喉嚨發炎就會喉嚨痛、咳嗽。

→ 若影響到全身，就會發燒。

▲感冒前，會感覺身體怪怪的，不好好休息就會成為壓垮自己的最後一根稻草。（圖／翻攝自pixabay）

也就是說，感冒症狀是免疫系統幹的「好事」，代表我們的身體正非常努力地驅除病毒。而免疫系統剛啟動時，身體有時會感到有點不對勁，也就是所謂的「超初期症狀」。出現「超初期症狀」代表身體在跟你求救，要你「全力對抗病毒，不要管別的事」。

試想，如果你正全心全意進行某件事，主管卻突然丟了另一份工作給你，你會有什麼感覺呢？想必壓力一定很大吧。

如果你今天快感冒了，卻還是埋頭工作、跟客戶出去交際應酬，你的身體也會備感壓力，無法負荷的！

▶ 身體感覺怪怪的？：超初期症狀範例

→ 食物味道改變

→ 注意力較平常渙散

→ 喉嚨感覺緊緊的

→ 空調溫度正常卻感到冷

→ 眨眼次數增加

→ 莫名不想吃拉麵或油炸物

→ 嘴唇嚴重乾燥，一直舔嘴唇

→ 宿醉難解

→ 早上爬不起來

→ 無法長時間閱讀⋯⋯等。

▶ 小心這些「不對勁」

每個人的「超初期症狀」不盡相同。舉例來說，有些人會覺得食物味道變得不一樣，有些人則覺得注意力較平常渙散，又或是眨眼次數變多、嘴唇嚴重乾燥⋯⋯等。

一個同事告訴我，他每次快感冒時，就無法看太久的書。請容我再次強調，超初期症狀並沒有醫學根據。只能靠自己觀察、自己發現。下次感冒時，請務必回想一下感冒前身體有哪些地方「不對勁」。

本文摘自《一流的人為什麼不會感冒？》／裴英洙（金澤大學心肺綜合外科醫師）／遠流出版