人工電子耳給付落後！醫籲擴大納單側重度聽損　健保署將評估

▲新生兒聽力會影響語言等各項發展，相關篩檢、治療很重要。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

聽力是語言發展的基石，國內新生兒聽力篩檢普及率高，近年覆蓋率超過98%，全世界各國僅有不到五分之一國家可以達到這樣的成績。不過在相關治療人工電子耳補助方面卻仍屬落後，醫師指出，目前健保給付是針對「雙側重度聽損患者」的雙側電子耳，至於單側重度聽損個案則未納入，落後先進國家。健保署長石崇良表示，相關醫學會有來函申請放寬，健保將依醫療科技評估程序進行。

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▲衛福部中央健康保險署署長石崇良，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

兒童聽力損失問題，若未及時發現與處理，將影響孩子的語言發展及社交互動能力，而聽力損失相對其他疾病隱形，家長難以透過日常觀察發現新生兒的聽力問題。我國自101年全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務以來，覆蓋率維持在9成以上，近年更超過98%，位居全球最優之列。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉表示，過去10年來，兒童聽損篩檢到治療都有顯著進步，特別是篩檢成績比日本、韓國更佳；建議未來除聽力篩檢之外，可以透過其他篩檢找出聽損風險，包含巨細胞病毒篩檢、基因篩檢等。

相關治療則更有進步空間，吳振吉指出，健保從去年7/1開始放寬人工電子耳給付到雙側重度聽損個案，但是其他如單側重度聽損者，或者聽損未達重度但在邊緣的患者，就只能自費，這種情況在歐美及日韓會先使用助聽器，如果效果仍不好，則會給付人工電子耳，台灣也應該繼續努力，讓孩子的聽力獲得更好的保護。

健保署長石崇良受訪表示，健保放寬給付雙側電子耳，符合條件的病人一生最多給付2支，單一電子耳約100多萬元，去年共445人受惠，健保增加經費2.64億元，並不便宜；如有調整的需求健保署很歡迎醫學會提出，將依成本效益、參考其他國家的給付條件，研議是否擴大給付。

石崇良也證實，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會今年有來函建議放寬人工電子耳手術適應症，但因資料不齊，目前尚待學會回覆後，即進入健保擴充給付審查程序。