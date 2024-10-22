免疫風濕患者「帶狀疱疹」發作風險倍增！醫解析原因：應多加預防

生活中心／綜合報導，圖／123RF、醫師提供

美國CDC表示，約99.5%的成人體內藏有水痘帶狀疱疹病毒。在台灣，約三分之一的民眾一生至少罹患一次帶狀疱疹。帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉提醒，自體免疫疾病等免疫力低下者罹患帶狀疱疹的風險更高！

盧俊吉分享，他曾收治一名40多歲女性，本身有自體免疫性關節炎與乾癬，整體病況控制得不錯，但從事設計師工作的她平常要長時間坐在電腦前畫圖，如果案子一來就得連續熬夜趕工，勞累之下讓帶狀疱疹大發作，還因為長在屁股上，根本坐立難安沒辦法好好畫圖，工作時得站著，上廁所更只能半蹲，嚴重影響生活品質。

▲三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus, VZV）所引發的疾病。盧俊吉表示，在台灣約8成以上的醫護人員小時候都有得過水痘。第一次感染時會引起水痘，但在水痘痊癒之後，病毒不會因此清除，可能會持續躲在人體神經節內，等待抵抗力變差，像是年紀老化、罹患糖尿病等慢性疾病、癌症、或者有自體免疫疾病等，病毒就會冒出來，變成帶狀疱疹發作。

盧俊吉形容，人體神經節有點像是捷運站，神經就是鐵軌，病毒跑出來時就會沿著單一神經去走，身體出現整條的紅疹、水泡，像是被蛇纏繞一般，約要7~10天時間才會結痂並脫落消失。

但更糟糕的是，民眾在帶狀疱疹發作的一個月內，臨床意義的神經痛比例約高達七成，而且疱疹後神經痛可能會持續數月或數年以上，三不五時就抽痛，有些人因此痛到失眠，甚至無法正常生活、影響上班工作。

免疫力低下患者更容易罹患帶狀疱疹。盧俊吉指出，以類風溼性關節炎患者為例，其誘發帶狀疱疹的風險便比一般人高出約2.5倍。

至於帶狀疱疹的治療，盧俊吉說明，當皮疹發作後72小時內進行抗病毒藥物治療，可以降低帶狀疱疹的嚴重程度和持續時間，但仍無法有效降低疱疹後神經痛的發生率，所以當神經痛發生時，還是得使用一些抑制神經痛的藥物。

盧俊吉也提醒，想要避免帶狀疱疹上身，除了透過維持正常作息、均衡飲食等生活習慣來增強免疫力以外，也可以前往醫療院所評估是否需要接種帶狀疱疹疫苗。多管齊下、積極預防才是根本之道。

NP-TW-HZU-PRSR-240025 | Date of preparation: Sep 2024

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