免疫風濕患者「帶狀疱疹」發作風險倍增！醫解析原因：應多加預防

美國CDC表示,約99.5%的成人體內藏有水痘帶狀疱疹病毒。在台灣,約三分之一的民眾一生至少罹患一次帶狀疱疹。帶狀疱疹俗稱「皮蛇」,三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉提醒,自體免疫疾病等免疫力低下者罹患帶狀疱疹的風險更高!

盧俊吉分享,他曾收治一名40多歲女性,本身有自體免疫性關節炎與乾癬,整體病況控制得不錯,但從事設計師工作的她平常要長時間坐在電腦前畫圖,如果案子一來就得連續熬夜趕工,勞累之下讓帶狀疱疹大發作,還因為長在屁股上,根本坐立難安沒辦法好好畫圖,工作時得站著,上廁所更只能半蹲,嚴重影響生活品質。

▲三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒(Varicella-Zoster Virus, VZV)所引發的疾病。盧俊吉表示,在台灣約8成以上的醫護人員小時候都有得過水痘。第一次感染時會引起水痘,但在水痘痊癒之後,病毒不會因此清除,可能會持續躲在人體神經節內,等待抵抗力變差,像是年紀老化、罹患糖尿病等慢性疾病、癌症、或者有自體免疫疾病等,病毒就會冒出來,變成帶狀疱疹發作。

盧俊吉形容,人體神經節有點像是捷運站,神經就是鐵軌,病毒跑出來時就會沿著單一神經去走,身體出現整條的紅疹、水泡,像是被蛇纏繞一般,約要7~10天時間才會結痂並脫落消失。

但更糟糕的是,民眾在帶狀疱疹發作的一個月內,臨床意義的神經痛比例約高達七成,而且疱疹後神經痛可能會持續數月或數年以上,三不五時就抽痛,有些人因此痛到失眠,甚至無法正常生活、影響上班工作。

免疫力低下患者更容易罹患帶狀疱疹。盧俊吉指出,以類風溼性關節炎患者為例,其誘發帶狀疱疹的風險便比一般人高出約2.5倍。

至於帶狀疱疹的治療,盧俊吉說明,當皮疹發作後72小時內進行抗病毒藥物治療,可以降低帶狀疱疹的嚴重程度和持續時間,但仍無法有效降低疱疹後神經痛的發生率,所以當神經痛發生時,還是得使用一些抑制神經痛的藥物。

盧俊吉也提醒,想要避免帶狀疱疹上身,除了透過維持正常作息、均衡飲食等生活習慣來增強免疫力以外,也可以前往醫療院所評估是否需要接種帶狀疱疹疫苗。多管齊下、積極預防才是根本之道。

