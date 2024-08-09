民團批加味菸禁成分不禁口味！國健署長：用聞的無法開罰

▲國健署長吳昭軍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了遏止更容易吸引青少年族群的加味菸，國民健康署昨（8）日預告「菸品禁止使用之添加物」草案，明列禁止27項菸品添加物。不過卻遭民間團體批評，禁止方向從「口味」改為「成分」，這樣掛一漏萬的預告恐怕讓洞越補越大。國健署長吳昭軍受訪表示，規範需考慮實際行政與裁處，總不能「用聞的」來稽查，必須要有添加物、檢驗方法，這是參考了美加等國際做法。

針對加味菸品管制，台灣拒菸聯盟今日發布聲明批評，衛福部對外宣稱「要禁止吸引年輕人的口味」，但如今預告的草案卻只「禁止27種添加物成分」，掛一漏萬的預告，恐洞越補越大。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗直言，現在加味菸的問題在於「口味」，衛福部去年3月預告版本「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷的口味添加物」，雖然僅4種口味品項較少，但至少方向正確；現在新的預告版本禁止的卻僅有「添加物成分」根本牛頭不對馬嘴。

林清麗近一步說明，禁止「添加物成分」不等於禁止「口味添加物」，例如花香、果香口味的「添加物成分」就上百成千種，禁止添加薄荷醇，但可能使用其他方式製造產生薄荷味；要禁止甜味不能只禁止糖，其他方式也能產生甜味。

林清麗也提到，政府從108年受理業者申報的菸品口味添加物已達1,200餘種，若從添加物規範，就應該全部都禁止，而且難保後續是否會步上毒品的後塵，不斷有新興物質與成分出現，管制得要追著跑。

吳昭軍受訪時直言，僅從風味去管制，在行政上會出現困難，「總不能用聞的吧？」必須要有公告禁止添加物、有檢驗方法去確認，才能依法行政並裁罰，這是和專家討論過並且參考國際上美國、加拿大等國的做法。至於僅有27項而非申報的1千多種，吳昭軍說，這也是國際上普遍有規範的，有一些沒有辦法檢測，真的列入也罰不到。

吳昭軍強調，目前都還在預告期間，若民間團體有意見可以表達，再來討論應該如何管制，大家一起把事情做好。