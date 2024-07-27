水喝太少「恐招來4種病」！醫：是國人十大死因之一

▲水喝得少小心結石、痛風、泌尿道感染，罹患糖尿病風險恐增。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

人體有70%是水，若要維持正常的生理機能，絕不能少了它的存在。泌尿科醫師戴定恩說，天氣熱、沒胃口，不少人愛來杯冰涼手搖飲，卻也因此犧牲水分的攝取。一旦水喝得少，身體缺水可能招來結石、痛風、泌尿道感染，就連國人十大死因之一的糖尿病風險也跟著上升。

戴定恩醫師指出，夏季高溫出門沒多久就汗流浹背，加上沒胃口，因此許多人都會選擇喝一杯加料手搖飲，解渴又果腹一舉兩得，卻也犧牲水分的攝取。他示警，水分對人體不可或缺，一旦水喝得少，恐引發「4種疾病」：

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1.結石

當水分攝取得少，進而影響尿量減少時，容易導致尿液中的草酸、鈣離子、尿酸濃縮，沉澱在腎臟、膀胱以及泌尿道中，最後形成結石，造成排尿不適、血尿發生。

2.痛風

水喝不足首當其衝影響的就是腎臟功能，而痛風源自於尿酸過高，少排尿容易使得廢物無法代謝出體外，長期累積後便容易致使痛風發作。

3.泌尿道感染

同樣與水喝太少、排尿太少有關的是常見的泌尿道感染。當水喝太少時，尿道中的細菌無法被順利隨尿液排出，停留在體內的時間一旦變長，容易引來泌尿道感染。

4.糖尿病

糖尿病為國人十大死因之一，它與缺水有著密不可分的關係，原因來自於當身體缺乏水分時，血糖容易上升，當血糖值長期高於標準，便容易提高罹患糖尿病的可能。

▲夏天水喝太少、又愛憋尿，最常發生泌尿道感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

台灣夏天濕熱，營養師程涵宇提醒，要適時喝水，並提供建議要喝水的時間點，包括剛睡醒，當身體經歷長時間禁食，起床就是補充水分的好時機；肚子餓或吃飯前、想減肥也可以多喝水，幫助新陳代謝、產生飽足感。此外，她指出，任何會出汗的活動，都會導致身體流失水分，包括運動。

程涵宇提醒，生病時補水也是盡快恢復的關鍵，出現腹瀉、嘔吐和發燒時，會有極度失水的現象。另外，現在有許多人出國玩，機艙的空氣濕度僅有20%或以下，也建議在搭機時可適時補水。

按摩前後、經期前／中，程涵宇建議可多喝水以緩解不適。有時上班至下午時段，感覺疲憊，或是出現頭痛，她認為可透過喝水增加活力，且偏頭痛的首要原因之一包含脫水；而大腦幾乎3/4都含有液體，若水分含量下降得太低，器官中的血管就會收縮。研究發現，其會影響協調性、短期記憶、專注力和耐力。