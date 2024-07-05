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以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

 

▲▼營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」 。（圖／Unspalash）

▲辛辣食物、甜食和冰品都屬於上火食物。（示意圖／取自Unspalash）

文／常春月刊

大口吃肉、大口喝酒的飲食模式，對我們來說絕對不是陌生的生活方式。不過，也就是這樣的生活，讓夏天體內的那把無名火燒得更加旺盛！這個夏天想要清涼一下，不妨忌忌口，將「上火食物黑名單」深刻於腦海中，能閃多遠就多遠。

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1、辛辣刺激與熱性食物

麻辣鍋、鹽酥雞、羊肉爐、人參雞、當歸鴨、炸豬排、羊肉、牛肉、豬肉、雞肉、鱔魚、香料類（如蔥、薑、蒜頭、蒜苗、辣椒、洋蔥）、麻油、四物湯、堅果類（如花生、腰果）、茴香葉、肉桂等，其食物本身的溫熱性質會加重體內之火，使得生理原本蘊藏的火失去平衡，導致上火。

2、熱性水果

釋迦、榴槤、荔枝、芒果、龍眼是民眾最常吃的熱性水果，因此，攝取時適量就好。

3 、甜食

人體熱量主要從澱粉、糖分及油脂中獲取，一旦過量攝取熱量上升，相對地火氣也會上升，包括各式蛋糕、甜甜圈、麻花捲、太陽餅、奶油酥餅、鳳梨酥、巧克力、糖果、餅乾、添加精緻糖的咖啡、茶、可樂、汽水等，都含有豐富的糖分及油脂，想要降火，小點心或飲料就要有所節制。

4、冰品

冰品或冰塊會讓血液凝結在腸胃道，降低血液循環功能，且也會造成體溫調節的失衡，尤其是已有感冒、支氣管炎、免疫力低下、老年人常因虛火旺盛，造成口乾舌燥，這時如果衝動飲用冰品更容易加重症狀，必須忌口。

 

 

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關鍵字： 消暑 夏天 中暑 常春月刊

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