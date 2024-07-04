好多人感冒！「4食物」顧好呼吸道　醫激推要吃

▲原本冬季流行的呼吸道疾病反常地在夏季爆開，連醫師也納悶。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內新冠爆發第6波疫情，許多於冬季流行的呼吸道傳染病，也反常地在夏季爆開，身邊不少人出現咳嗽、喉嚨痛甚至發燒數日的症狀，痛苦萬分。耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，天氣熱大家吹冷氣，常不知不覺地就吹出病來，因此分享夏天保護呼吸道的「4種食物」，像是蜂蜜、檸檬、嫩薑及番茄，推薦給民眾不妨在每天的飲食菜單中加入。

有鑑於近期各種呼吸道傳染病疫情再起，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在粉專PO文激推「夏天就是要吃這些食物保護呼吸道」：

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1.蜂蜜：被譽為大自然的黃金食品之一，因蜂蜜含有豐富的抗氧化劑，例如酚類化合物，能夠減輕呼吸道感染和發炎。此外，蜂蜜還有助於舒緩喉嚨不適和咳嗽，是夏天保護呼吸道的理想之選。

2.檸檬：檸檬富含維生素C，對於提高免疫力和對抗呼吸道感染非常重要。其也含有類黃酮等抗氧化物質，有助於維持呼吸道的健康狀態。在夏天，多喝檸檬水或者加入檸檬片的飲料，有助於保持呼吸道清潔。

3.嫩薑：具有強效的抗菌和抗發炎作用。薑含有許多活性成分，如薑辣素和黃酮類化合物，能夠舒緩呼吸道發炎和感染。夏天喝點薑茶或食用加入薑片的食物，可增強呼吸道的抵抗力，防止感染。

4.番茄：富含維生素C和維生素A，這2種維生素對於保護呼吸道黏膜和增強免疫功能非常有益。此外，番茄還含有番茄紅素等抗氧化物質，有助於預防呼吸道感染和疾病。

▼番茄能保護呼吸道黏膜，提升免疫力。（示意圖／免費圖庫pixabay）

蜂蜜雖有益於呼吸道保養，但不少人擔心買到「假蜜」。越L'excellence功能醫學營養師劉馥萱傳授3方法「分辨真假蜂蜜」：

－加水泡開是否起泡

最簡單的方式就是將蜂蜜加入水中並搖晃，若看到上層出現一層細緻的泡沫且久久不消散，代表是「真蜂蜜」的機率高，因為蜂蜜含有豐富澱粉酶及蛋白質、胺基酸、生物酶等活性物質，溶入水並搖晃會使活性釋放出來，因而產生明顯泡沫。若泡沫在幾秒內快速消失，則可能是添加香料、增稠劑等調和型蜂蜜。

－透光檢查

天然蜂蜜因含有花粉，透光下會顯得有些混濁；而多數人工糖漿製成的蜂蜜因沒有花粉，看起來較為清澈。

－擁有「國產蜂產品證明標章」認證

該標章代表蜂蜜為國內生產，通過農藥及抗生素殘留檢驗，符合國家蜂蜜檢驗標準，品質有保障。

劉馥萱提醒，100%天然蜂蜜聽起來健康，但仍屬精緻糖類成分，必須適量飲用。且1歲以下的寶寶不建議食用蜂蜜，容易受嬰兒型肉毒桿菌中毒，其消化系統還不夠強壯，無法抵禦這種菌在腸道生長，1歲後再食用為佳，呼籲家中長輩務必留意。

▼切記！1歲以下的寶寶不能食用蜂蜜。（示意圖／記者黃士原攝）

