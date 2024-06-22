孩子易分心、動不停！專家揭「黃金專注力」培養策略

▲透過互動去培養孩童的黃金專注力。（圖／職能治療學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

8歲的小寶是一個容易分心、動個不停的孩子，上課常常盯著窗外發呆、踢前面同學的椅子、或是拿紙團丟其他同學，儘管老師和媽媽經常責罵他，但沒幾分鐘小寶的思緒又再次遊走，脫序的行為也不斷發生。台灣職能治療學透露，其實可以透過策略來培養孩子的專注力，同時也提高學習潛能。

台灣職能治療學會理事、職能治療師陳玉蘭表示，針對有類似情況的孩童，家長可以嘗試「減少環境中不必要的刺激」，讓孩子在安靜、獨立的空間進行學習，以減少干擾；另一方面，則「增強學習活動本身的刺激」使用生動活潑的教材或電腦軟體教學。如果要和孩子互動，應該要有簡潔清晰的指令，以條列方式給予並請孩童重複指令，以確保孩童接受且理解完整指令。

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另也可以在學習或上課前提供適當的感覺刺激，陳玉蘭指出，這是提供前庭、本體或觸覺刺激的活動，如盪鞦韆、溜滑梯、彈跳床、跳格子、攀爬牆、球池、玩沙坑等都可以。而上課的中途，也應該讓孩子動一動，尤其是發現孩子注意力渙散時，可以請他上台示範、幫忙發或收作業、幫忙擦黑板等。

陳玉蘭建議，應該培養孩子固定且良好的學習習慣，可以在每天固定時間進行靜態或學習活動；接著是逐步延長學習時間，一開始每天短時間進行靜態或學習活動，完成後立即給予正增強，如觀看卡通或食用水果等，並逐步增長活動或學習時間。

照顧者也可以制定活動時間表，讓孩子在課外時間，如假日或寒暑假，與孩童討論並訂定學習和遊戲活動的內容及時間，並且按照時間表進行；另也應該嚴格要求孩童完成每一項活動並整理使用過的物品。

▲職能治療師提供策略來培養孩子專注力。（圖／職能治療學會提供）



後續也可以分段進行長時間活動，陳玉蘭說明，將較長時間的活動或功課分段進行，以維持專注力。監督方面則可以採間歇性監督，初期全程陪伴孩童做功課，待注意力增長時，則偶爾巡視並給予肯定的注視或肢體接觸，以維持注意力和動機。

陳玉蘭也提醒，應該提供適當難度的活動，確保孩童有成功的機會，並給予正向鼓勵；如遇困難，適度協助並要求完成。另如果小朋友有一些小動作，家長可以嘗試不予理會或讓孩童忙於其他事，則小動作自然會減少。最後是運用問題解決遊戲，可以利用「假如……你要怎麼辦？」的遊戲，幫助孩童計劃與解決問題。

輔仁大學醫學職能治療系教授傅中珮表示，除了前面所提到的技巧外，若家長發現孩童在專注力或學習遇到困難，您可以聯繫當地醫院、診所或學校，尋找職能治療師的協助。職能治療師能提升孩童的專注力、學習、遊戲品質和生活技能，透過職能治療師提供個別化評估、介入和諮詢，能夠幫助孩童在學業及日常生活中達到最佳表現。