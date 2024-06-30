ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

常忘東忘西？「最佳養腦4食物」必吃　營養師激推

潮健康

潮健康 潮健康

集結最新科普知識與健康潮流的新媒體平台。潮流，是種態度。維持健康的觀念永遠不會過時。潮健康為華人都會男女打造一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。時刻追蹤《潮健康》，開啟通向健康幸福的時尚生活。

忘東忘西,忘記帶東西,健忘,驚慌。（圖／記者李佳蓉攝）

▲生活中你也時常忘東忘西嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／潮健康 張語希營養師

每天應付堆積如山的工作，或在課堂上學習艱難的知識，難免會讓腦袋轉不過來，甚至在生活中常發生忘東忘西、注意力不集中等「腦霧」現象。若想保持思緒清晰、維持更佳的記憶力，其實可以從飲食方面下手？哪些食物又對於大腦有害，民眾需要盡量避免？今天一次了解清楚！

▲常忘東忘西？「最佳養腦4食物」必吃　營養師激推。（圖／潮健康授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

時常腦霧、忘東忘西必看！ 營養師推4大類最佳養腦食物

首先，以促進腦力激盪、有助於促進大腦健康的食物而言，可初步分為以下4大類，分別為蔬菜類、堅果類、水果類與飲品類：

．蔬菜類：

1.深綠色葉菜。富含抗氧化劑和維生素K，有助於保護腦細胞，如菠菜、羽衣甘藍等皆是良好的攝取來源。

2.十字花科蔬菜。富含維生素C和纖維質，能減少氧化壓力，對於大腦而言具有一定程度的抗氧化效果。綠花椰菜、甘藍菜都是不錯的選擇。

3.甜菜。含有天然硝酸鹽，能夠促進血液流向大腦，適度攝取有助於改善認知功能。

．堅果類：

1. 核桃。富含「Omega-3脂肪酸」，有助於提升認知功能。

2.杏仁。含有維生素E，幫助保護腦細胞免受氧化損傷。

3.南瓜子。富含鋅和鎂等微量元素，對於增強記憶力和學習能力具有一定幫助。

提醒民眾，雖然適度食用堅果類好處多多，仍須注意攝取量；每日攝取一小把堅果即可，避免過量食用而吃進多餘的油脂與熱量。

．水果類：

1. 藍莓。為一強抗氧化劑來源，有助於保護腦細胞、改善記憶力，可直接食用或添加於優格、沙拉中一併攝取。

2. 柑橘類。富含維生素C，可減少大腦的氧化壓力，建議盡量直接食用，或榨汁後不加糖、不過濾纖維飲用。

3. 芭樂。同樣含豐富的維生素C，且有降低大腦氧化壓力的優勢。

4. 香蕉。富含鉀、維生素B6，有助於提升神經系統功能。

．飲品類：

1. 綠茶。綠茶或抹茶富含兒茶素、抗氧化劑，幫助保護腦細胞並提升認知功能。

2. 紅茶。含有適量咖啡因和抗氧化劑，有助於提升注意力、集中精神。

3. 可可飲品（70%以上）。富含黃烷醇化合物，幫助增強記憶力和學習能力。

▲常忘東忘西？「最佳養腦4食物」必吃　營養師激推。（圖／潮健康授權提供）

不只含糖飲料、零食點心！連路邊攤美食也有傷腦風險？

至於可能會傷害大腦的食物又有哪些？建議民眾少碰以下食品或物件，以免影響記憶力或大腦功能：

1.含糖飲料。高糖分會增加腦部氧化壓力、影響記憶力；如碳酸飲料（汽水或可樂等）、含糖果汁、手搖飲料或能量飲料等都應避免。

2.加工食品。含有大量添加劑和反式脂肪，容易增加腦部炎症的風險。零食類食物如洋芋片、餅乾、含糖巧克力等應避免食用。另外，含有高鈉的泡麵、加工肉品等，食用上也要有所節制。

3.鋁製品。食物接觸鋁製品並經由人體攝取，會增加大腦的氧化壓力，可能與步入老年後的失智症有關。尤其鋁製品在烹調過程中容易被溶出，食用上必須更為謹慎。

4.含鉛食物。容易使腦部氧氣和營養供應不足、破壞腦細胞；如皮蛋、路邊攤飲食、中草藥、罐頭食品、貝類等，都可能含有鉛金屬，需少量或避免食用。

希望這些資訊對大家有幫助，讓我們一起吃得更健康，保持頭腦靈活！

▲常忘東忘西？「最佳養腦4食物」必吃　營養師激推。（圖／潮健康授權提供）

本文經授權轉自：潮健康常忘東忘西、腦霧必看！ 營養師推4大類「最佳養腦食物」：喝飲料竟也有幫助

延伸閱讀：

好好刷牙！ 韓研究：51歲以下口腔出問題 「糖尿病」風險增加14%

牙刷用太久當心「牙周病」上身？ 牙醫師揭「不傷牙齦」正確刷牙法！

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

關鍵字： 營養師張語希 飲食健康 健忘 腦霧 忘東忘西 潮健康 抗氧化 鉛金屬

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天吃香蕉通便！她「心跳剩42下」昏迷洗腎　醫曝1類人小心

常忘東忘西？「最佳養腦4食物」必吃　營養師激推

壯年男突喘不過氣昏厥！天熱也會急性心肌梗塞　2因素使血液黏稠

新冠幼兒重症頻傳！台大醫曝觀察「幾乎全家得」　3情況應戴口罩

游泳耳朵進水別用棉花棒掏！恐害發炎　醫教2招解決

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

「退燒塞劑」不敢用！　爸：塞進去怎拿出來

好多人發燒！　醫：這波來勢洶洶

自卑、徬徨必讀！日本人氣作家剖析「十牛圖」　找牛=找真實的自己

美國乳牛場爆發H5N1！最新研究：高溫殺菌「仍檢測到具傳染性病毒」

讀者迴響

回到最上面