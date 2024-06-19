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長期吃中藥會導致洗腎？中醫師闢謠：中西合作照護更減腎病風險

▲衛福部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮看診情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮看診情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣洗腎率全球第一，腎病盛行率已高達12%，表示約8人就有1人罹患慢性腎臟病；衛福部南投醫院中醫師指出，坊間流傳長期吃中藥會洗腎，但近年亦有研究指出，接受一般西醫照護的慢性腎臟病患者，若加上合格中醫師的治療，反可降低惡化成腎臟衰竭風險和死亡率。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮認為，慢性腎臟病多為「本虛標實」：本虛包括氣、血、陰、陽的虧虛，標實是以濕濁、水氣、血瘀、熱毒為主，有時兼有外邪；在治療上，需先著重在袪除濕濁毒邪等標實的症狀，再輔以調補本虛（脾腎陰陽氣血等），以防病情繼續惡化，一般建議以3個月為一個療程，並按時抽血檢查，以追蹤後續腎臟功能的變化。

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賴卉蓮指出，由於慢性腎臟病初期症狀不明顯，導致超過9成患者不知已罹病，從而延誤治療時機；而常見原因有腎炎、肥胖、糖尿病、高血壓、家族遺傳病史、抽菸、亂吃藥物以及65歲以上年長者等，應定期至醫療院所篩檢，提早發現就醫篩檢與適當的醫療處置，才能有效防止惡化。

賴卉蓮提醒，民眾生活仍須注意以下幾點，以減少腎臟負擔：1.勿自行隨意購買、服用來路不明的藥物或中草藥等，請至正規醫療院所就診治療，慢性病如高血壓、糖尿病等患者，應遵循醫囑服用藥物，嚴格控制血糖與血壓；2.保持正常生活作息，充足睡眠不熬夜、不憋尿、正常飲水（勿以飲料代替水）、不抽菸少喝酒；3.飲食均衡，多吃蔬菜多喝水，少鹽少糖少油、少加工食品、醃製物，腎病患者應避免高蛋白、高鉀飲食；4.選擇喜歡且適合自己的運動，並儘量養成一週3至4次、每次30分鐘以上的習慣；5.平時睡前可用溫水泡腳，改善新陳代謝、減輕腳水腫也幫助睡眠，也可按摩太谿、復溜、三陰交、湧泉等穴位，以達補脾養腎的功效。

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關鍵字： 中藥 洗腎 腎病

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