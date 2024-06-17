最新癌王出爐！癌症奪命加速　每9分鐘奪1命

▲衛福部今公布112年國人死因統計結果。（圖／記者趙于婷攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

衛福部於今（17）日公布了2023年國人的十大死因，其中癌症仍然是最主要的死亡原因。根據統計，每9分53秒就有1人因癌症死亡，相比前年的每10分7秒，死亡速度加快了14秒。去年有5萬3126人因癌症去世，比前年的5萬1927人多了1199人，癌症死亡率也上升至每十萬人口227.6人，增幅為2.2%。

2023年十大癌症死因依序為：氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌。值得注意的是，女性乳癌和食道癌的標準化死亡率上升較多，而大腸癌、卵巢癌、肝癌和前列腺癌的死亡率則有所下降。

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此外，衛福部統計顯示，2023年的總死亡人數為20萬5,575人，比前一年減少了2,863人，降幅為1.4%，這主要歸因於新冠肺炎死亡人數的減少。十大死因中，癌症、心臟疾病和肺炎仍然位列前三，且總死亡人數中有75%來自這十大死因。

按死亡率排序，2023年的十大死因為：惡性腫瘤（癌症）；心臟疾病；肺炎；腦血管疾病；糖尿病；新冠肺炎；高血壓性疾病；事故傷害；慢性下呼吸道疾病；腎炎、腎病症候群及腎病變。相比前一年，新冠肺炎的排名從第三降至第六，其他死因如肺炎、腦血管疾病和糖尿病則恢復至疫情前的排名。

在癌症死亡方面，2023年有87%的死亡病例發生在55歲以上的族群，顯示老年人仍是癌症高危人群。與前一年相比，癌症死亡率雖有所上升，但標準化死亡率略有下降，顯示在調整人口結構後，癌症的死亡趨勢有所緩和。