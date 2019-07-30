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吃辣易失智！每天「超過這份量」癡呆風險多2倍...你也愛辣一族？

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▲▼台灣第一辣朝天椒約3萬度，「卡羅萊納死神辣椒」則是156萬9300度到220萬度 。（示意圖／pixabay）
▲愛吃辣會增加罹患癡呆症的風險。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

辣的食物促進新陳代謝、有助減肥，但一項最新的研究顯示，愛吃辣會增加癡呆症的風險。根據外國媒體《New York Post》報導，吃50克以上辣椒的人，其認知能力下降的速度比吃50克以下辣椒的人快，平均風險增加一倍。更值得注意的是，身材嬌小的人這種下降更明顯。

南澳大利亞大學（UniSA）的研究人員近日在《Nutrients》雜誌發表一項研究，探討辣椒攝取與認知不良的關係。該研究分析4,500多位55歲及以上的中國成年人，研究為期15年，發現那些常吃50克辣椒以上的人認知能力的下降速度更快，平均風險增加一倍。值得注意的是，對於那些身材嬌小的人來說，這種下降更為顯著。

▲▼辣椒,醬料,重口味,重鹹,用餐,雞翅,加辣。（圖／翻攝自pixabay）
▲常吃50克辣椒以上的人，其認知能力的下降速度更快。（圖／翻攝自pixabay）

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研究人員表示，辣椒是世界上最常用的香料之一，與歐洲國家相比，在亞洲特別受到歡迎，在中國的四川和湖南，幾乎每三個成年人就有一位每天吃辣。不過該研究表示，辣椒對年長者的認知有不良影響。

該研究從1991年至2006年定期進行認知考試，要求受試者回憶10個單詞列表、從數字20數回來，或是完成一些基本的減法方程式。研究人員提及的辛辣食物包括新鮮乾辣椒，但不包括甜椒和黑胡椒。

從研究結果得知，那些對辣有高度偏好的人比較有活力、不容易胖，有趣的是收入也比較低。與超重的人相比，研究人員認為，瘦或平均體型的人若愛吃辣，更容易受到認知衰退的影響。

關鍵字： 健康百科 辣椒 癡呆症
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