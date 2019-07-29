龍這樣穿桃花超旺！12生肖「本週運勢」曝...豬需當心肺腸問題



▲你這週運勢好嗎？來看黃鐸允十二生肖每週運勢大解密吧！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文、圖／黃鐸允、王增謙

想知道你本週(7/29~8/05)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬鼠的朋友，本週運勢由旺轉弱，求財路上容易遭遇半路劫財，導致有財來財去的現象。

屬虎的朋友，本週運勢旺到不行，工作方面展現了領袖統御、號令四方的氣勢。

屬豬的朋友，運勢已經萎靡好幾週了，工作中還是容易出現頻繁的失誤。

〖鼠〗 總運解析 ★★☆☆☆







本週運勢下等。求財路上容易有人半路劫財，導致有財來財去現象。建議投資切勿急功近利，多做善事樂捐好施，可帶旺運勢。

24歲屬鼠，工作中顯得迷失方向感，制定一個明確可行的目標吧，這樣工作的成效就很容易看到。

36歲屬鼠，財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，本週是大展拳腳的好時機，容易受到主管的重視。

財富運

求財謀利並沒有想像的那麼容易，過程也比較辛苦操勞，本週不適合高風險的投資。

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事業運

職場新人有可能遭遇挫折，但只要堅持不懈，不要被壞情緒KO，很快就會收到工作上滿意的回報。

桃花運

要學著多說鼓勵與正面的話語，讓對方感受到你的用心。

健康運

平時有時間的話，不妨選擇一些健身課程，或者做一些自己喜歡的運動來排解生活。



〖牛〗 總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。財運順遂、四方來財，有財源滾滾之勢。好運水到渠成大有作為，得名得利，揚名立萬。

35歲屬牛，做事情要光明磊落，不要一味討好別人與感情用事，有話當面說，不要背後偷偷抱怨。

23歲屬牛，同儕中有小人製造是非麻煩。家族事業的資產分配有問題，恐會與手足產生糾紛。

財富運

本週是個財神臨門的一週，業務量與交易往來增加，只要能誠信經營，自然是獲利頗豐的一週。

事業運

做事不宜墨守成規，要保持勇於突破，嘗試新事物的心態，但不要狂妄自大，以免招惹他人反感，而遭受陷害。

桃花運

有可能和情人聚少離多，發生外遇出軌的機會也大增。必要時多給彼此一些時間與空間。

健康運

工作上或是學業上會帶來很大的壓力。本週裡可能會發生意外狀況，一定要多注意安全。

〖虎〗 總運解析 ★★★★★







本週運勢旺盛。工作方面展現了領袖統御、號令四方的氣勢。有權力者雄霸一方，權威人士引領風騷。登大位需謙卑，忌狂妄自大。

22歲屬虎，請下屬吃飯、別說身邊人的是非，有人對你不利就盡量低調忍讓，切忌愛出風頭。

34歲屬虎，適合談婚論嫁，但需注意半路殺出程咬金劫走桃花。已婚人士須避免牆外桃花。

財富運

不用求財，財就自己跑來找你，本週是財運旺盛的一週。

事業運

發揮個人專長和優勢，通過看書、學習課程、找前輩交流等方式不斷提升本身的才能。

桃花運

感情運一路暢旺，容易有快速的進展，不乏閃電戀愛、結婚、生子的可能。

健康運

需要注意父母的身體狀況，稍微感覺到不妥就應該帶他們去看醫生。



〖兔〗 總運解析 ★★★★★







本週運勢旺盛。讓上級看到你有做『老大』的潛力與風範。遇到大事或難事，記得找同事幫忙，會得到不錯的成果。

21歲屬兔，單身者會因為工作關係邂逅優秀的異性，一個眼神、一個動作都會成就將來的幸福。

33歲屬兔，記得保持平心靜氣，勤懇努力的態度。注意人際關係，多積極主動幫助，比如多關心同事，會得到不錯的回報。

財富運

本週在財富方面會有不錯的收益。薪資、獎金等方面都會有意想不到的收穫。

事業運

別讓急躁誤了你這週，在老闆面前把握好好表現的機會，凡事寧可慢，不可急。

桃花運

脫離單身的好時機，容易在國外，或是旅遊、騎馬的活動中遇到心動的對象。

健康運

要規律的飲食，注意飲食的營養均衡，大吃大喝或是節食減肥都是不好的行為。



〖龍〗 總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。因為自己想要成長，會意識到責任感加重，強烈感受到為自己建立穩定基礎的渴望。

32歲屬龍，做生意買賣之餘更要注意理財，穩健踏實的發展才是最佳的方式，切忌急於擴展，以免損力耗財。

44歲屬龍，之前馬不停蹄的生活步調，可能已經造成身體出現一些問題，要適時的停下腳步，並注意本身的健康狀況。

財富運

做生意買賣在求財上要循規蹈矩，保持良好的信譽，誠誠懇懇的經營為佳。

事業運

本週工作上的缺失很容易被上司放大，前面努力的成果都白費了。

桃花運

不妨大方和對方打招呼，能讓對方留下好印象。多穿著帶有春天明亮感的衣服，特別能為你招來好運！

健康運

可能會有血光之災，也許是小碰撞，或是割傷、劃傷，避免參加危險性的活動。

〖蛇〗 總運解析 ★★★★★







本週運勢旺盛。財運平穩，收入穩定，投資上不會出現什麼變動。工作順遂，容易取得突破性成果。

31歲屬蛇，受感情所困，建議讓自己獨處冷靜，會讓你做出更準確的抉擇。

43歲屬蛇，事業上一展所長，但想要有大作為需更努力一些。多跟朋友聚聚，一來增加感情，二來開拓商機。

財富運

壓在手裡的投資商品會出現收益，本週是財運回報非常不錯的一週。

事業運

機會不斷出現，是展現領導組織能力的時候，在執行任務的過程中多擔待、多付出，將有意想不到的好結果。

桃花運

只要肯耐心溝通，感情就會有更進一步的進展，想要安定下來的朋友可以好好把握本週的好時機。

健康運

本週活力旺盛，身體各方面都處於良好的狀態，不會有太大的問題出現。



〖馬〗 總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。收入水漲船高，人緣如魚得水，所謂「春風得意馬蹄疾」，要保持清醒頭腦，才能賺大錢。

18歲屬馬，學生會遇到嚴厲的老師，但困惑已久的難題也獲得解決。嚴師出高徒，增旺學業運。

30歲屬馬，合夥做生意小心錢財被分走，要留意是否有小人從中作梗，影響到你的財路。

財富運

求財謀事需要堅持，機會面前切忌三分鐘熱度，以免辜負大好的財富運。

事業運

本週運勢旺盛，對於事業競爭、考試、晉升皆有利。

桃花運

想要讓彼此的感情增溫，不妨規劃一次長途旅行，海邊或大草原都是不錯的地方。

健康運

可能會因為工作繁忙而導致舊疾復發，進而感染新的疾病。



〖羊〗 總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。身體會出現皮膚問題，要注意環境衛生和臉部清潔。最好測試自己的膚質，然後再選擇適合的護膚品。

29歲屬羊，異性緣非常好，即使是萬年單身，本週有非常大的機會脫離單身，面對異性時，心態不要過於保守。

41歲屬羊，本週的婚姻生活在激情過後，將歸於平淡。

財富運

財運上有點小波動，薪資方面不會有什麼變化，即便是薪資上有點小提升，也不會太大。

事業運

經營過程波動大，整體業績下滑、行業不景氣、成本上漲嚴重、同行競爭激烈等。

桃花運

單身的人本週是得到愛情的好時機，在面對愛情的時候，要勇敢的去追求。

健康運

不要因為工作忙碌而懈怠鍛鍊身體，運動流汗才會有健康的身體。



〖猴〗 總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。把握與人互動的機會，容易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

16歲屬猴，太多事物阻礙，造成內心有許多壓力，需花費更大的力氣來化解。

28歲屬猴，會和戀人一起完成期待已久的事情，加深對彼此的依戀。

財富運

投資前一定要做好市場調查，有十足的把握再進行，切忌盲目投資或貪心，以免上當受騙。

事業運

擬定決策時多聽取別人的意見，不宜太過固執，整體以謹慎保守為主。

桃花運

雖然日常柴米油鹽的瑣事很容易消磨浪漫的心情，不妨多找些有趣的事物來點亮生活，經營出充滿笑聲的家庭生活。

健康運

身體的健康狀況與心情有很大的關係，要經常保持愉快的心情。



〖雞〗 總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。戀情有逐漸上升的趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能讓彼此的感情增溫。

27歲屬雞，工作風平浪靜，有貴人相助，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。

39歲屬雞，出門記得戴口罩，尤其空氣不好的時候，不要因為覺得麻煩就不去重視。

財富運

賺錢的機會來臨，所有的一切都顯得那麼理所當然，特別是正財運穩定上升。

事業運

容易得到主管的認可賞識，或貴人的幫助，本週宏圖大展，升職有望！但切記訂定工作的目標要在自己能力範圍內。

桃花運

有可能在朋友圈中突然冒出意外的桃花，讓你突然陷入熱戀。

健康運

年輕人可能會有小感冒之類的問題發生，不過因為抗力比較強，不會有太大的問題。

〖狗〗 總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。積極協調好人際關係，貴人會暗中扶持，也會為未來推進新項目鋪平道路。

26歲屬狗，小人出現，好事被劫，建議遠離小人，保持以德服人的態度，防止爭鬥爭吵的發生。

38歲屬狗，若感到賺錢難存錢更難，不妨捐點小錢給需要的人。有換工作、跳槽的機會可以好好把握。

財富運

謹慎投資，以守財為主，保持原有的收入與財富不變，就是本週最大的財富增長。

事業運

從商者最好就開始審視自己的經營方式，研究開源節流的方案，並且儘快實施。

桃花運

桃花朵朵開，有對象就要把握。本週是感情增溫、關係甜蜜的美好時光。交往多年的戀人會有訂婚、結婚或先有後婚的好事發生。

健康運

會遭遇危險的情況，出門、旅行一定要注意安全。



〖豬〗 總運解析 ★★☆☆☆







本週運勢下等。工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，從錯誤中學習也是很寶貴的經驗。

25歲屬豬，進退兩難之時，需冷靜思考和靈活應對，要保守忍耐、按兵不動。

37歲屬豬，學習中困難不斷出現，謙恭的請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

財富運

本週多生禍端之事，不但錢財來的比較辛苦，付出也會較多，而且多有破財的隱憂。

事業運

不宜盲目投資，若遇到非常好的機會，仍要三思而後行，慎防陷入投資騙局。

桃花運

可以和另一半安排假期，放鬆心情，重拾熱戀的滋味，會帶來浪漫與懷孕的可能。

健康運

須注意肺部、腸道、婦科等方面的保健。交通出行安全至上，避免危險的活動，慎防血光之災。

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