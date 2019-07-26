和登革熱很像的屈公病...約半數患者「反覆關節疼痛」持續數個月

▲登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內史上首例本土屈公病個案在新北市現蹤，專家表示，屈公病與登革熱傳播途徑相同，症狀也相似，當中最主要的差異在於屈公病會有關節疼痛，且發生在手指、手腕等小關節。值得注意的是，雖然屈公病致死率不高，但約有半數患者在急性期之後仍會有持續性症狀，以關節疼痛為主，可能會長達12個月至18個月才會康復。

疾病管制署26日公布今年首例本土屈公病個案，為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期未出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主，當地有外籍移工活動聚集，不排除是境外帶入的病毒造成後續傳播，感染源尚待釐清。而屈公病在2007年10月被列入法定傳染病，過往都僅有境外移入病例報告，這是第一次有本土病例發生。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師黃頌恩表示，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，因為血液中有病毒活動，此時如果再被病媒蚊叮咬，病毒將在病媒蚊體內增殖，進而傳播給其他人。

▲針對國內首例屈公病，土城區永寧里化學防治噴消作業。（圖／新北市衛生局提供）

黃頌恩指出，屈公病感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在1週內可康復。當中比較明顯的差異在於疼痛分布的不同，登革熱疼痛主要發生在肌肉、骨頭，屈公病則會在手指、手腕、腳踝等小關節發生疼痛。

疾管署表示，屈公病較少見致死的案例，大部分患者在1週內可康復，部分患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月；黃頌恩也說明，約有50%患者在疾病急性期之後仍會留有關節疼痛等慢性症狀，可能長達12~18個月才會康復。

疾管署資料也顯示，新生兒於出生時感染屈公病毒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。

而今年除了確認本土病例外，在境外移入的部份也已經確認16例，為歷年同期最高，感染國家依序為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

黃頌恩提醒，民眾前往疫情流行地區，一定要做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。