感冒症狀+皮膚紅疹就擔心中「麻疹」　皮膚科醫師4點提醒自我檢視

▲針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生麻疹群聚疫情加上確診者活動足跡示警引發關注，有民眾出現感冒症狀加上皮膚紅疹就特別擔心自己是否染上麻疹，皮膚科醫師提出4點提醒可以自我了解，但也強調，真正要注意的族群仍是尚未接種幼兒常規疫苗、出生僅6個月到1歲的嬰幼兒，感染後較有可能出現併發症，建議於流行期間減少非必要外出。

疾病管制署昨日表示，麻疹疫苗效果良好，接種兩劑疫苗預防效果可達95%以上，現行我國幼兒常規於出生滿12 個月、滿5 歲至入小學前各接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年2劑接種完成率均高達97%以上，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

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另外，依據國內麻疹血清學調查，1981年以前出生者，大多因為自然感染而有麻疹抗體，且依國外針對接種疫苗世代研究顯示，雖有少數個案因接種疫苗產生的抗體衰退而感染，惟其感染後症狀較輕且傳染力明顯低於未曾接種疫苗者，因此，近幾年國內麻疹群聚事件均為有限制傳播，國內發生較大規模疫情風險低。

皮膚科醫學會理事王昭欽針對麻疹疫情提出4點提醒：

第一、如果是1976年前出生，9成以上已經具備終身免疫力，這波麻疹與您無關。台灣自1979年開始推行接種麻疹疫苗，1976年前出生的世代，就是小時候幾乎都得過麻疹，血清抗體陽性率達9成以上，這類多是終身免疫。真的想確認，可以抽血檢驗一下麻疹IgG抗體是否還存在，就可以安心。

第二、6個月以下嬰兒還有來自母體的免疫力保護，多半不用過度擔心。

第三、真正要注意的是沒有打過疫苗的群體、6個月到1歲的嬰兒：這個年紀的嬰兒來自母體的免疫力已下降，但尚未接受預定於1歲接種的MMR疫苗，對麻疹尚未具備免疫力，感染後較有可能出現併發症，建議於流行期間減少非必要外出。

第四、1981-2010年出生，近15年內未有接種MMR疫苗的族群，若有高燒、紅眼、鼻涕、（有時稍晚出現的）咳嗽，請留意頰側口腔黏膜是否出現多個白色小點（柯氏斑Koplik spots)，若後續伴隨臉部身體大範圍紅疹，請佩戴口罩（N95更佳）至具採檢能力之院所就醫，並於室外開放空間候診。

王昭欽也提到，麻疹傳染力雖強但多數可以自行痊癒，毋需過度擔心。

至於目前自費接種麻疹疫苗，疾管署僅建議2大族群為最優先接種建議對象，都是1981年（含）以後出生，第一種是醫護人員檢驗無抗體者、第二種則是要前往麻疹流行地區的民眾，若經醫師評估後接種。