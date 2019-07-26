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境外移入麻疹+2！20多歲男可傳染期雙鐵、客運、北捷　北中趴趴走

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▲▼國內新增2例境外移入麻疹，可傳染期曾出入公共場所。（圖／疾管署提供）

▲國內新增2例境外移入麻疹，可傳染期曾出入公共場所。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署公布國內新增2例境外移入麻疹病例，是居住北部、中部的20多歲男性，分別感染自泰國與越南。其中在中部的個案經過4次就醫才通報麻疹，可傳染期間曾經搭乘台鐵、高鐵、客運、台北捷運，曾經在台北、桃園以及台中活動；北部個案可傳染期曾經搭長榮班機自泰國返國，提醒民眾注意。

疾管署副署長莊人祥表示，中部個案於7月7日至15日至泰國旅遊，返國後於7月18日發病，20日出疹，經數度就醫後通報確診，感染地為泰國。北部個案在7月份分別前往越南、新加坡及泰國，7月22日發病，23日出疹，經就醫通報檢驗確診，依其發病日及活動史研判感染地為越南。

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疾管署表示，衛生單位已初步掌握兩人接觸分別有517人與32人，將監測至8月11日及14日。兩人可傳染期間都曾經搭乘大眾運輸工具，中部個案曾經到台北、桃園，中途搭乘台鐵、高鐵、客運、北捷。而北部個案返國時處於可傳染期，搭乘長榮航空BR68班機自泰國曼谷返抵台北桃園。

▲▼台鐵,台鐵區間車,區間車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

疾管署提醒，曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫；長榮回應，會要求該班機做好自我健康管理。

今(2019)年截至目前國內累計107例，66例為國內感染(46例為接觸者)，41例為境外移入病例(36例為本國籍民眾)，感染國家以越南13例、泰國12例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊24例最多，其次為商務及探親。

疾管署呼籲，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗之醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

關鍵字： 麻疹健康 麻疹 疾管署
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