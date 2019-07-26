快訊／台灣首例本土屈公病！新北土城20多歲女感染

▲土城區永寧里化學防治噴消作業。（圖／新北市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內首見本土屈公病例！疾病管制署今（26）日公布個案為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期未出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主，當地有外籍移工活動聚集，不排除是境外帶入的病毒造成後續傳播。新北市府已經立即啟動相關防治作業，後續也將針對土城區個案住家半徑50公尺逐戶化學噴消。

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▲國內確定首例本土屈公病，疾管署召開記者會說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月21日起陸續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，都排除感染，而國內執行登革熱檢驗時會同時檢驗屈公病，被確認陽性確診，這也是我國首次發現本土屈公病病例，目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

莊人祥指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，調查個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，另個案自述於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，感染源待進一步調查釐清。

▲登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

新北市衛生局疾病管制科許玉芬表示，新北接獲通知後侯友宜市長立即指示召開跨局處應變會議，依據防治工作指引，啟動本土病例高規格防治作為，也指示土城區全區環境孳清。

目前已經完成疫情調查，也針對個案居住大樓整棟以及戶外200公尺的化學噴消，另將安排針對個案住家半徑50公尺逐戶化學噴消，也會加強民眾相關衛教。

▲疾管署副署長莊人祥說明，國內今年的境外移入屈公病已經有16例，為歷年同期最高。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署防疫醫師黃頌恩表示，屈公病潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，可能透過病媒蚊叮咬傳給他人，感染症狀與登革熱相似，包含突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等。

屈公病主要特徵為手指、手腕、腳踝等小關節處會有疼痛情況，大部分患者在1週內可康復，但約有半數在急性期之後仍會有慢性的關節疼痛。

今年截至目前我國共17例屈公病確定病例，1例為本土病例，16例為境外移入，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例，今年境外移入病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。