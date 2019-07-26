青少年第一口檳榔「逾7成來自親友」...國中生近6成國小就嘗試

▲南山高中校長、男籃教練與球員代表一同出席國健署記者會響應拒絕檳榔。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

不少人希望孩子遠離菸、酒、檳榔等成癮物質，檳榔更是口腔癌最主要危險因子，然而根據國民健康署公布最新調查顯示，台灣國高中生的第一口檳榔超過7成來自親友，而且嘗試過檳榔的國中生，有將近6成第一次嚼檳榔發生在11歲以前，也就是小學階段。

根據衛福部107年死因統計和國健署105年癌症登記資料，口腔癌位居國人癌症死亡原因及發生人數第5位，每年新發生個案約7千人、更有3千人死於口腔癌，而口腔癌患者多有嚼檳榔習慣。

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國健署癌症防治組組長林莉茹表示，根據「107年青少年吸菸行為調查」結果顯示，青少年首次嚼檳榔的主要來源為家人與朋友，當中國中生以家人、長輩給予較多，比例45.5%，高中生則主要來自同學與朋友，占比較高達到52.1%，不管國中生或高中生，來自親友的占比總計皆達7~8成，至於嚼檳榔的原因則多為好奇。

▲國健署長王英偉（左）與南山高中男籃球員代表。（圖／記者洪巧藍攝）

國際癌症研究署（IARC）指出，檳榔為一級致癌物，嚼檳榔更是造成國人罹患口腔癌的主因，當青少年因好奇第一次接受家人或朋友影響嚐試嚼檳榔時，便已埋下健康危害的種子。國內研究也顯示，嚼檳榔者相較於未嚼檳榔者，使用非法藥物的比率高達15倍。

國健署署長王英偉強調，若父母與社會的態度和價值觀堅決反對菸、檳榔等成癮物質的使用，就能使青少年使用成癮物質的行為減少。和成人因為工作因素嚼檳榔不同，青少年嚼檳榔主因為好奇，拒絕因好奇而嚐試第一口檳榔很重要。

王英偉指出，國健署目前也積極從國小校園開始推動生活技能的教育，透過自我肯定跟人際關係的技巧，拒絕同儕的壓力。特別暑假期間是青少年不良習慣發生高峰，提醒青少年要有堅定心智並且學習拒絕技巧，像是告知理由、轉移話題、遠離現場或者反說服等方法，避免在好奇與同儕壓力下嘗試檳榔。

國健署亦提醒，家長與販售業者應遵守兒童少年與權益促進法規定，不提供或販售菸、酒、檳榔予18歲以下兒童少年，違者可處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。