▲胰臟癌往往初期沒徵兆，一旦診斷確認往往不到幾個月壽命。（圖／記者趙于婷攝）

文／錢政弘（肝膽胃腸科醫師）

前陣子上節目談高血糖如何導致胰臟癌，還有罹患胰臟癌時的症狀。今天一位門診病患向我詢問「要怎麼更早一點知道胰臟有癌變？」因為他的姐姐不抽煙、不喝酒、生活正常、也不肥胖，日前才因為胰臟癌離開，前後不到3個月，她很擔心。究竟胰臟癌出現之前，身體可能會有哪些變化？

美國的學者在今年五月提出了一個新的理論，描述在「胰臟癌出現之前」身體會歷經三個時期的變化。

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1. 第一階段 （胰臟癌診斷前30至18個月）

這時高血糖會先出現，甚至在胰臟癌診斷前3年血糖就升高，此時身體組織還看不出有什麼變化。

2. 第二階段（胰臟癌診斷前18至6個月）

這時血糖會繼續上升，而血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）會下降，體重和皮下脂肪會減少；此時內臟脂肪和肌肉量維持不變，高密度膽固醇也沒有變化。

3.第三階段（胰臟癌診斷前6至0個月）

到了這個階段絕大多數的人都有高血糖，而血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量皆會減少，整個人會明顯消瘦。

學者推測在胰臟癌診斷前1.5年，就會出現體溫增加和脂肪棕化（fat browning）的現象，也就是脂肪細胞會被燃燒消耗掉，這是因為胰臟癌細胞造成皮下脂肪特定蛋白質表現異常所致（所以肥肉消失可不要高興的太早！）。

胰臟癌的確是不容易提早發現，提醒大家若是「血糖」和「體溫」不明原因的持續上升；血脂肪，皮下脂肪和肌肉卻逐漸減少（體重減輕），要小心可能是胰臟出了問題！