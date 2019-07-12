飄霧眉每天可多睡10分鐘　「這體質」亂試恐讓臉長出毛毛蟲

▲霧眉示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

半永久的霧眉、飄眉，主打「每天可多睡10分鐘」，在小資族間蔚為流行，但醫師提醒，有蟹足腫體質的民眾，千萬不要輕易嘗試，以免飄眉完後臉上多了兩條紅色毛毛蟲，只能透過打類固醇、雷射除疤。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，蟹足腫是因為遺傳所致，常見於胸部、肩膀與背部，在傷口形成後，因皮膚張力大，容易留下疤痕，臉部皮膚張力雖然沒有胸口與肩膀這麼大，但也無法保證不會留疤。

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黃毓惠提到，他曾經收治一名18歲的青少年，主訴胸口痘痘拖了好幾個月都沒好，檢查才發現這是傷口癒合後，形成的肥厚疤痕組織，有著蟹足腫體質的他，疤痕在身上呈圓形凸起，且又紅又癢，才會讓他錯認為青春痘。

書田診所皮膚科主治醫師黃季怡表示，一般疤痕面積都會恰好覆蓋傷口表面，但有些人的傷疤延伸至原本皮膚損害的邊緣，向外伸出呈現蟹腳狀，也就是俗稱的「蟹足腫」，建議已知蟹足腫體質者，在傷口形成後盡量不要摩擦患部，也要多補充蛋白質、維他命C加速癒合，減少疤痕增生程度。

黃毓惠提到，飄眉、霧眉雖然為半永久仿妝，但也是由針刺進皮膚，屬侵入性行為，雖然蟹足腫在臉部等皮膚較薄處發生機率低，「但也不代表能百分之百避免」，建議已知有蟹足腫體質的民眾，還是不要輕易嘗試。