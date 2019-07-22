「求助怕被抓」毒癮孕婦產檢率低　心口司：就醫不會被通報

▲台灣照顧管理協會理事長張淑慧分享成癮孕婦遭遇困境。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國提供孕婦10次免費產檢幫助減少生產與胎兒併發症，對於高風險妊娠族群尤其重要，然而本身有毒癮的孕婦卻因為害怕被抓、擔心求助會失去一切讓產檢率偏低。國衛院最新研究指出，使用海洛因的孕婦產檢利用頻率僅5.3次，且其中多達1/5根本從未使用產檢，讓母子皆處於風險之中；而研究結果也顯示，若毒癮媽媽在產前加入美沙冬替代療法，甚至和伴侶一起去加入治療，產檢利用頻率可提升。

國家衛生研究院神經與精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜表示，這項研究蒐集台灣2004年至2013年間有生產記錄的1284名海洛因成癮孕婦，以及其所生產1700多名寶寶進行分析，發現海洛因成癮孕婦產檢利用頻率平均5.3次，遠低於社經地位偏低、未使用毒品孕婦的8.3次；此外，懷孕初期的前三個月有利用產檢比例，成癮孕婦僅21%，仍低於社經地位偏低孕婦的46%。

請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，海洛因成癮患者如果在產前加入美沙冬替代療法(MMT)，往後的產檢利用率將能提高8%，約可增加近1次產檢頻率；若藥癮配偶能夠一起加入治療，產檢利用率則可進一步提升到18%（1.1次）。研究成果已刊登於2019年5月份成癮醫學權威期刊《International Journal of Drug Policy》。

▲國衛院公布海洛因成癮孕婦產檢與美沙冬治療相關研究。（圖／記者洪巧藍攝）

「吸毒就沒有當媽媽的權利？」台灣照顧管理協會理事長張淑慧表示，這是許多吸毒女性懷孕時會面對的內心質疑，她曾經看過一名有毒癮的17歲的少女，懷孕後不但遭父母趕出原生家庭，又被男友拋棄，沒有經濟來源，還在毒癮者群組中聽聞就醫求助可能被抓的錯誤訊息，就怕失去孩子，讓小媽媽無助且覺得懷孕後「生活遭透了」。

張淑慧指出，孩子其實也是這些弱勢女性改變的動力，然而外界阻力卻可能讓她們無法求助，甚至索性不做產檢直到寶寶出生，恐怕讓寶寶受到毒品影響，陷入戒斷症狀影響身心發展。

陳娟瑜則提到，有些毒癮媽媽為了腹中孩子斷然停止使用毒品，然而戒斷症狀卻恐怕引發早產或流產，世界衛生組織也建議應該維持治療（美沙冬替代療法或丁基原啡因介入），不應驟然停止藥物使用；而寶寶出生後若有戒斷症狀，在介入治療後約兩週可以脫癮。

希望有毒癮的懷孕女性勇敢求助，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，衛福部與警政、醫療單位已經有共識，求助治療的毒癮媽媽絕對不會被通報；另也建議可至醫學中心等級的醫院就醫，在懷孕與成癮相關處理能力強度較夠，或者找毒防中心獲取相關資源。