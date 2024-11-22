今小雪「人體陽氣漸衰」！　醫推7種食物要多吃

▲小雪到人體陽氣漸衰，醫師提醒，頭面部、頸部和四肢要注意保暖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22）日為冬天的第二個節氣－小雪，信義馬光中醫診所醫師林文君指出，小雪過後，寒冷氣候逐漸加劇，天地間的陽氣慢慢衰退。寒冷和乾燥會對人體產生影響，容易感受到寒邪入侵，並出現乾燥症狀，如眼睛乾澀、口乾舌燥、皮膚乾燥脫屑等。她分享保養3招，可多攝取潤肺生津、溫陽散寒的7種食物，可多吃梨、銀耳、羊肉、牛肉等等。

林文君表示，《黃帝內經》中說到：「冬三月，此謂閉藏，早臥晚起，必待日光，去寒就溫」，去寒就溫意指人體的陽氣需要在冬季受到保護，否則寒邪容易入侵，導致氣血運行受阻，引發各種疾病。寒邪會影響人體的臟腑機能，患有心血管疾病者要多注意血壓的監測並定期回診；肺氣虛弱者要注意上呼吸道保養；脾胃不好的人要注意飲食，避免脹氣、消化不良；而四肢末梢常常冰冷、腰膝痠軟者則要注意溫補腎陽。

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▲小雪時節可多吃羊肉、牛肉、薑、蒜等具有溫陽散寒作用的食材。（示意圖／本報資料照）

小雪保養3建議：

1.日常保養以禦寒與適度運動為重

小雪到，人體陽氣漸衰，首重保暖，尤其是頭面部、頸部和四肢。頭為諸陽之會，受寒後容易引發感冒。禦寒衣物要適當增加，外出時最好戴帽子、圍巾，並選擇保暖鞋襪，避免寒邪侵入。同時黃帝內經也提到冬季陽氣收藏，應早睡晚起，充足的睡眠有助於養護腎氣，保持充沛的精力。

適度的運動有助於促進血液循環、增強免疫力，可以選擇太極拳、八段錦等溫和的運動，這些運動不僅可以強健體魄，還能促進氣血活絡。

2.艾灸、足浴這幾個穴道都有幫助

小雪節氣除了飲食和作息的調養，艾灸、泡足浴也是保暖養身的好方法。艾灸有助於溫通經脈、增強人體的免疫功能，特別適合體質虛寒的人群。怕冷者可以多艾灸「足三里」、「氣海穴」、「關元穴」，這些穴位對增強陽氣有很好的作用。

泡足浴時可以補充陽氣、促進氣血流通，讓水面淹過腳踝泡到「三陰交穴」、「太谿穴」和「湧泉穴」，可以溫陽散寒。

3.小雪飲食宜忌

小雪節氣乾燥，應注重補充水分和滋陰潤燥的食物。可以適當多飲水，並多吃梨、銀耳、百合這類潤肺生津的食物。梨和百合有潤肺止咳的作用，銀耳能滋陰潤燥，這些食物有助於對抗乾燥氣候對人體的傷害，尤其是呼吸道的健康。

林文君表示，小雪時節飲食應以溫補為主，避免生冷寒涼的食物。建議多食用具有溫陽散寒作用的食材，如羊肉、牛肉、薑、蒜等。羊肉溫補腎陽，生薑和大蒜有助於驅寒，這些食材能增強人體的陽氣、對抗寒冷。小雪節氣要注意均衡飲食、適量進補，避免過度油膩或過量飲食，以免造成脾胃負擔。