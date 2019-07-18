半夜也願跑腿！5件小事測「男友體貼指數」…妳家寶貝能→老公嗎？



▲想知道男友是否能晉升成為老公，先看他體不體貼囉！（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／艾姬

據報導，日本有一個網友自創「好老公測試法」，就是婚前先和對方同居一段時間，然後在冰箱裡放進一壺麥茶，麥茶快喝完的時候女方故意不做任何動作，觀察一下男方會不會補充新的麥茶。如果男方會主動補充就是體貼度夠，反之則不是及格的好老公。每個人對於婚姻伴侶的選擇也許有不同的條件標準，我認為「幸福」沒有一定的樣貌，我個人覺得伴侶的「體貼指數」很重要，因為比起愛情，婚姻更著重於兩個人能夠共處的日常生活。所以，我也有自己的「好老公測試法」，這是以體貼度為考量，提供大家參考一下吧！

我以為體貼指數高的好老公，至少能做到以下事項。

1.在一起的時候，會主動幫忙提重物。

當他還不是老公的時候，妳就可以觀察一下，兩人逛街購物時，他是兩手空空，還是會很自然地接過妳的購物袋？男人畢竟比較有力氣，看到女性東西太多太重時，幫忙提重物和提行李，應該是很基本的紳士舉動。

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2.躺下時好睡易眠，但也容易被喚醒。

這可能就要有一起旅遊住宿或同居經驗才能做的測試了。有些男人一睡著就很難被喚醒，妳很難指望他以後會半夜幫妳照顧一下小孩什麼的。我家男人最讓我讚賞的也是這一點，每次地震時候他都是比我先醒來保護著我，很暖心啊！



▲女友半夜嘴饞，男友也願意起身跑腿，真的太讚啦！（示意圖／記者陳俊宏攝）

3.突然想要吃什麼，半夜也願意跑腿。

妳也可以做這樣的測試，如果半夜突然想要吃什麼，他願不願意幫妳跑腿？當然不要提出太難做到的任務，程度差不多是附近便利商店買瓶牛奶這樣就可以了。也不要經常測試他，這樣就變成故意整他或是公主病了喔！

4.某些情境下，願意二話不說接送妳。

風雨交加天候不良；妳要參加什麼重要活動快要遲到來不及；出國旅遊在一個不太好利用大眾運輸的時段需要接送機；因故太晚回家需要有個男人保護妳安危，諸如此類的情境，在他不為難的情況下能二話不說接送妳，體貼度加分！



▲雖然不會主動做家事，但至少不會製造麻煩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

5.即使不常做家務，也不會製造負擔。

能夠幫忙做家務的老公當然是最體貼的！但如果不太能夠幫忙，退而求其次，他至少是個不會製造生活困擾負擔的人。例如自己脫下的襪子會放到洗衣籃而不是隨便丟在椅子上或地上，吃完的碗筷會自己收拾放進洗碗槽裡。

請注意以上五點都不是要故意為難對方，妳不能要求對方半夜跑個幾十公里遠去買一個妳要的東西，這樣就是妳不體貼了喔！請他接送妳並不是每天去哪裡都要隨傳隨到，而是妳真的有需要他都很樂意協助。這幾項看起來是很基本的體貼，但妳相不相信真的就是有男人做不到呢！而且還是有女人願意嫁給他然後再來抱怨婚後過著女傭般的生活。每個家庭都會有一個主要照顧者，如果妳希望成立自己的家庭時能有一個好幫手好隊友，就把體貼度高的老公當作優先首選吧！

到這裡找艾姬……

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