腸病毒7年沒大流行　醫憂重症變多：染71型致死率2成

▲腸病毒已7年無大規模疫情，民眾須持續落實勤洗手等衛生行為以降低重症風險。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

一對2歲多雙胞胎同時感染腸病毒71型，弟弟到院後，僅2小時內病情急轉直下，經搶救仍不幸離世，哥哥則因較早送醫，最後成功救回；醫師說，腸病毒已7年沒大流行，民眾須警覺重症風險，其進展極快，不易及時處置，提醒若發現孩子有出現高燒、嗜睡等警訊，應儘速就醫。

隨國人旅遊頻繁，日本、越南等地腸病毒疫情升溫備受關注，尤其越南逾半數為腸病毒71型，且造成8成以上重症。在今天一場衛教活動中，林口長庚醫院兒童感染科主治醫師陳志榮說，曾有一家5名孩童同時感染案例，病毒傳播力強，不容輕忽；台中榮總兒童心臟科主治醫師林明志則說，曾收治1名3歲幼童，人雖清醒，病毒卻已侵犯中樞神經，最終靠葉克膜搶救才保命。

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台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，在2005至2024年間，近8成腸病毒重症是由71型引起，嚴重時可迅速導致腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%，且53%成人感染者無症狀，很容易形成隱形傳播鏈。加上糞口傳染期可長達3個月，停課7天效果有限，酒精對腸病毒也無效。

統計顯示，台灣自1998年起約每3至4年出現一波腸病毒流行，但自2019年至今，已逾7年未見大規模疫情；邱政洵說，沒有疫情，代表幼童也比較缺乏自然感染的機會，當免疫負債累積，若病毒再起，重症風險恐快速上升。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳提醒，6歲以下為高風險族群，尤其2歲以下幼兒免疫尚未成熟，更容易發展為重症，民眾要多注意；馬偕兒童醫院重症醫學科主任彭純芝則說，疫苗可讓71型從無法預測轉為可防疾病，是守護幼兒健康的重要進展。

新光醫院小兒科醫師穆淑琪指出，不少家長對腸病毒不同型別風險認識不足，應把握6歲前關鍵期評估接種疫苗，2歲前完成3劑、2歲以上接種2劑，並透過親子及校園衛教提升警覺，以降低重症與死亡風險。