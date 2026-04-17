夫結紮妻遶境後仍懷孕　醫提5科學解釋：術後射30次才能排空精蟲

記者邱俊吉／台北報導

白沙屯媽祖進香吸引大量信眾跟隨，一名信眾分享，先生雖已結紮，但去年參加山邊媽祖台南遶境後，竟驚喜發現懷上第3胎，消息傳出後，不少民眾嘖嘖稱奇。醫師表示，其實在結紮手術後仍需射精20至30次，才能徹底排空精蟲，且須回診確認無殘留，方可確保手術能發揮絕育效果。

▲白沙屯媽祖遶境傳出不少神蹟。（示意圖／民眾提供）

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新光醫院泌尿科主治醫師盧昱成指出，男性結紮主要是將輸精管剪斷並結紮，但手術完成後，輸精管內仍可能殘留精蟲，故術後並非立即具備避孕效果，一般建議患者在術後至少間隔3個月，並累積射精約20至30次，較能確保殘存精蟲排出，同時應回門診接受精液分析，確認已無精蟲，才算完成整個避孕流程。

若未依照上述流程回診檢查，即使術後已有一段時間，仍可能因殘存精蟲導致懷孕，這是最常見、最可解釋的原因；由於一般精液中精蟲比例不到5%，單憑外觀無法判斷是否仍具生育能力，故術後追蹤檢查格外重要。

除了術後未清除精蟲的情形，盧昱成也說，部分結紮後仍懷孕個案可能與手術執行過程有關，例如患者體型較肥胖，或因低溫導致睪丸過度收縮，均恐導致輸精管較難辨識、固定，使手術未能完整切斷輸精管，或結紮到周邊組織，而非真正的輸精管本身，進而影響避孕效果。

至於更罕見狀況，則是輸精管在術後自行再度接通。盧昱成說明，現行手術除剪斷並結紮外，通常會以電燒處理管腔，並透過組織分隔以降低再接通機率，但若2段輸精管間距過短，或未妥善以筋膜分離，仍有極少數案例自行癒合、連通，重新恢復輸送精子的功能。

盧昱成表示，男性結紮雖為相對安全且有效的避孕方式，但並非手術後就萬無一失，關鍵在於有無確實完成精液檢查，在確認無精子前，性行為仍應採取避孕措施，才能避免意外懷孕。