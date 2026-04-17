寶林茶室患者救不回　家屬一句「謝謝爭取時間」讓醫師難忘

▲馬偕《傳愛行善》新書發表會，左起馬偕紀念醫院精神醫學部教授陳喬琪、總院長張文瀚、重症醫學科醫師王薏婷。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

兩年前寶林茶室食物中毒案震驚全台，馬偕醫院收治個案並率先破解罕見毒物「邦克列酸」，重症醫學科醫師王薏婷今（17）日回憶搶救歷程，邦克列酸沒有解藥，團隊只能盡力維持生命徵象，患者最終仍不幸離世，沒想到數月後，患者母親特地回院對她說「謝謝你們幫我們爭取了一些時間。」讓她體悟醫療不一定每次都能挽回生命，但可以讓家屬好好說再見，也同樣有意義。

去年馬偕紀念醫院為慶祝建院145週年，期望在行醫義行的同時，還能透過文字，讓馬偕醫院的創院精神與文化底蘊透過出版《傳愛行善》一書，影響社會各界用愛與關懷看待身邊的人事物，並在今日舉辦新書發表及贈書活動，用行動，讓愛，繼續。

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作者之一的王薏婷分享2024年震驚社會的「寶林茶室中毒案」，馬偕加護病房收治2名病患，互不認識、沒有任何交集，卻先後出現急性肝衰竭。後續靠著醫療團隊敏感度及對病人檢查報告的仔細核對與推敲，透過毒物科醫師快速的學術報告佐證，連各政府單位與跨單位合作，才能在最快時間鎖定致命的「邦克列酸」，為該起謎團的中毒事件找到解決之道，提供病人精準治療，減少更進一步的傷亡。

然而這樣一場日常用餐卻造成無法挽回的悲劇，王薏婷無奈說「這很無力、又很真實」，因為邦克列酸中毒沒有解藥，只能靠患者自體代謝，醫療團隊努力協助維持生命徵象，但奇蹟最終沒有發生，兩人都不幸往生。意外的是，幾個月後患者媽媽回到醫院找她，沒有埋怨，沒有責怪，只說「王醫師，謝謝你們團隊，幫我們爭取了一些時間。」

這讓王薏婷當下感動到說不出話，這也讓她更確定，醫療過程並非每次都能挽回，爭取到的時間卻是家屬可以好好說話、牽手，做最後的道別，這樣幫助患者及家屬選擇如何走最後一段路，也是有意義的事。

馬偕精神醫學部教授陳喬琪則以「一位精神科醫師的成長故事」為題分享，在他多年的臨床實務工作中，看到一位臨床專科醫師的養成與訓練，以對話的方式開啟資深醫師與年輕醫師的交流，並用韌性與承擔面對工作壓力，並以將不傷害病人、病人自主、有利於病人與醫療的公平正義等醫學倫理原則傳授給年輕醫師，如此代代相傳，才能看見醫療的本質與深刻在骨子的精髓。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚在發表會上表示，《傳愛行善》是一本集結馬偕紀念醫院醫療團隊、後勤行政單位以及患者與家屬，共39位作者，收錄45篇文章的真實紀錄。透過文字捕捉在手術室、病榻旁、診間內或社區巷弄裡的每一個眼神、每一句對話與每一次的醫療守候，這份愛，化為一篇篇的故事，承襲馬偕博士「以耶穌基督愛人如己、關懷弱勢之精神」，讓醫療不再只是冰冷的過程，而是轉化為最實際的溫暖行動。