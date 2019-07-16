

▲你喜歡喝哪種口味的咖啡，能揭露一個人的隱藏個性。（示意圖／翻攝PEXELS）

國際中心／綜合報導



咖啡是許多人每天的「精神支柱」，可以忙到不吃飯，但卻不能沒有咖啡相伴。你都喜歡喝什麼口味的咖啡呢？日前有研究證實，對咖啡的喜好，反映了一個人的「潛藏個性」，結果發現愛喝黑咖啡的人易有精神疾病。外國網站《Doghousediaries》也分享一項關於口味的心理測驗，快來對照平時常喝的咖啡口味，及其對應的性格，到底準不準呢？

你平時愛喝什麼口味的咖啡，以下11款中選一樣吧：

1.濃縮咖啡（Espresso）

說明你是個友善和正向積極的人，和朋友都能相處融洽。無論是到了新環境工作或適應新生活，都能快速融入，且沒有怨言，身邊的人紛紛投以敬佩眼光。



2.雙份濃縮咖啡（Double Espresso）

天生擁有強悍性格的你，在外人看來就是個女漢子／男漢子，認真工作絕不怠慢。面對人生中的挑戰及惡意攻擊，都不會輕易被擊潰，甚至毫髮無傷的全身而退，讓敵人很沮喪。



3.三份濃縮咖啡（Triple Espresso）

對於生活充滿熱情，內在富裕又充實，能透入100%的心力在所有事情上，直到任務完美落幕。但也因此你有某程度的強迫症，希望所有事情都在自己能掌握的狀態下發生，一旦脫軌就會讓你煩躁不堪。



4.摩卡（Mocha）

不喜歡苦澀的咖啡味，或許你會選擇較甜的摩卡。說明你是個喜歡動態活動、愛玩樂的人，性格外向的你嚮往戶外活動，到處奔走接觸不同的人事物，找尋生活靈感，設計相關工作能讓你發揮無限創意。



▲喜歡喝拿鐵的人深思熟慮，卻也優柔寡斷。（示意圖／翻攝PEXELS）



5.拿鐵（Latte）

說好聽點，你是個懂得深思熟慮的人，萬事都得長時間考慮周全；但說難聽點，有些優柔寡斷，需要分析利弊、尋求各方意見才能做出決定。面對未知的未來，你害怕做出選擇，因此會替自己做出最安全的決定，不需承擔任何失敗風險。

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6.卡布奇諾（Cappuccino）

不喜歡喝苦咖啡，喜歡在裡頭添加牛奶和糖的人，個性較平易近人，待人親切又和藹，朋友喜歡和你相處。但唯一的敗點就是你很愛遲到，每次約你都不準時，但也因為你平時建立起的好人緣，讓大家都願意提醒你。

7.焦糖瑪奇朵（Macchiato）

你不是一個盲目追隨潮流的人！當所有人都在搶買iPhone的時候，你還在用智障型手機？外頭的潮流資訊不是你想關心的。此外，在交友方面你也較為內向、被動，很少主動進攻去認識別人。

8.冰咖啡（Iced Coffee）

追求正義的一端，只要遇到不公平的事情都會開口表達立場，即便環境惡劣都改變不了你的直言不諱，雖然有時不太懂得看人眼色，但出發點都是善良的。強烈的個人立場，不太會因他人而有所動搖。



▲熱愛美式咖啡的人頭腦清晰、做事條理分明。（示意圖／翻攝PEXELS）



9.美式咖啡（Americano）

喜歡喝美式的人頭腦清晰，做事井然有序、條理分明，懂得做好自己份內工作。另一方面，你也是個道德感很重的人，時常見義勇為。性格看起來雖然嚴肅，但卻很容易滿足，一點點芝麻綠豆大的小事都能讓你感到快樂。



10.即溶咖啡（Instant Coffee）

愛喝即溶咖啡的人，代表隨性、不拘小節，但值得注意的是，你有拖延工作的傾向，建議要做好時間管理與工作規劃，以免落人口舌。

11.低因咖啡（Decaf Coffee）

無法接受高咖啡因的你，非常注重細節，身為「完美主義者」對生活及工作一絲不苟，非常有責任心，將工作交辦給你令人放心。但缺點在於你容易鑽牛角尖、個性固執且控制慾強，容易讓人感到巨大壓力。