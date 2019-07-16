1秒軟掉！最受不了「女朋友撒嬌」星座Top4　吵架根本吵不贏啊



▲在你身邊也有一個會瘋狂撒嬌的女友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

如果你問天底下的男人喜歡「獨立or愛撒嬌」的女生，絕大多數的答案都是後者，並非指個性獨立自主的女生不好，而是特別會撒嬌的女生帶給男生一種「被需要」的感覺，能夠滿足他們的大男人心態。究竟有哪些星座男最抵擋不了女朋友撒嬌呢？大陸占星網站《星座屋》分析出Top4，看完就知道如何靠「ㄋㄞ功」擺平另一半了吧。



第4名：巨蟹座

巨蟹男性情溫柔又平易近人，但本身缺乏安全感和歸屬感，平時看起來沒自信，甚至有點自卑。心思細膩的他們有著敏銳的觀察力，能透過看對方的眼睛透析內心想法的能力，懂得察顏觀色，知道對方對自己是不是真心的。

內心脆弱的巨蟹在感情世界裡害怕被傷害，所以得設法透過某些方法確認對方心意。當妳向他們撒嬌時，內心湧現的喜悅溢於言表，這讓他們覺得自己被需要，也覺得自己值得被好好對待，所以女友一旦發出撒嬌攻勢，根本毫無抵抗力。



第3名：牡羊座

提到牡羊男，大家的印象就是積極、活潑、旺盛精力，總是喜歡挑戰自己的極限。他們骨子裡藏著大男人主義，總覺得女生身段應放低與脾氣該柔軟，應該扮演「被保護」的角色，也因為如此，愛情中他們喜歡溫柔、可愛的小隻馬女生，最好是會用撒嬌的語氣要求他們做事情，保證光速起身行動。牡羊內心認為，女友對自己撒嬌，是件非常有面子的事情。



▲大多數的男生都喜歡女生撒嬌，覺得自己有種「被需要」的感覺。（示意圖／記者黃克翔攝）

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第2名：獅子座

獅子座靠著強烈自尊心、好爭好勝又好面子而聞名，喜歡享受被眾人崇拜與注視，一心一意成為他人眼中的焦點，一旦被忽略就非常難受。除此之外，他們最愛路見不平當英雄，最好能天天上演英雄救美的戲碼。對獅子男而言，女友的溫柔攻勢能讓他們一秒放軟身段，且只要女友一直以崇拜的眼神望著他們，並且瘋狂的撒嬌，再威風的獅子王也會乖得像貓咪似的。

第1名：雙魚座

性情溫柔、善解人意，是雙魚座的優點，他們凡事懂得替人著想，也因此人緣很好。雙魚有項是優點也是缺點的特質就是「心太軟」，只要看到女友撒嬌或是流下圓滾滾的淚珠，即便是對方做錯事，也會主動說對不起。



對於女友發出溫柔攻勢，索取想要的禮物，雙魚男無法招架說買就買，最難招架女友像個孩子般撒嬌要糖吃，這會讓他們感到很開心，也會盡力滿足對方要求。所以另一半是雙魚座的人，一吵架只要撒個嬌，一秒就能讓他心軟。