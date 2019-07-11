前任只佔第3！容易發展「劈腿對象」關係排名曝...情侶夫妻當心囉



▲最常發展成劈腿對象的10種關係。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／DailyView 網路溫度計

幾乎每個人聽到「劈腿」這兩個字都會感到反感，而這個行為，也是每段感情中最讓人無法接受的行徑，畢竟腳踏兩條船、見一個愛一個這種毛病，天底下幾乎沒有人可以笑著面對啊！

有句話說近水樓台先得月，交往時從身邊下手最快，劈腿的人也經常用上這招，從自己的生活圈開始劈腿之旅，以至於東窗事發時，被劈腿的那一方見到小三小王時，往往是吃驚到不行！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，網友心目中最容易發展出劈腿情的對象是哪些。

第10名：網路交友

網路交友起初是看不見也摸不著，僅能透過文字來交流，可是這就是網路交友刺激的地方，透過文字互相吸引，進而對彼此有了想像，變成網公網婆、接著想見面發展真實關係，現在隨時隨地都能使用通訊軟體，完全打破距離的限制。

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第9名：伴侶親戚

最讓人匪夷所思的劈腿對象，大概就是另一半看上你身邊的親戚，經典台劇《犀利人妻》就是渣男愛上老婆遠房表妹的故事，這實在是一種哭笑不得的狀況，不知他是特別喜歡妳家族這一味的人？還是享受禁斷不倫的滋味。



▲最讓人匪夷所思的劈腿對象，就是另一半看上身邊的親戚。（圖／翻攝PAKUTASO）

第8名：醫生病人

醫病關係建立在信任與依賴上，和建立一段感情有異曲同工之妙，有不少人的劈腿對象是自己的醫生或病人，又或者是和長期照顧自己親人的醫院工作者產生感情，畢竟醫病關係裡也有和感情一樣互相理解與安慰的部分。

第7名：學校同儕

學校也是一個容易產生各式各樣感情的場所，有很多人的另一半的出軌對象，竟然是唸書時期的同學，你問為什麼畢業那麼久還能搭上線，我只能說在這個時代甚麼都有可能發生，搞不好他們就是在某個同學會或是喜宴上重逢後擦出愛火也說不定。

第6名：師生關係

有些人的劈腿對象是自己的學生或老師，這樣的劈腿情裡面大概是滿滿的崇拜之情吧！就有網友分享自己的慘痛經驗，女友在唸研究所時愛上了指導教授，當然也有備受尊敬的已婚學校老師戀上自己學生的例子，不被發現還好，東窗事發後經常是備受指責。

第5名：老闆下屬

老闆和下屬正常來說是僱傭關係，但發展成劈腿關係的也是大有人在，社會新聞也不乏大老闆跟小秘書擦槍走火的禁斷戀愛。畢竟漫長的加班、滿滿的應酬、庸庸碌碌地做結案、東奔西跑的出差，在職場實在有太多可以擦出火花的、一起完成的事。

第4名：隔壁老王

在劈腿對象中，最讓人費解的就是隔壁老王，奇怪，你跟隔壁鄰居能有多好？總之老王就是不可饒恕的第三者，也最可怕。他只是隔壁的，你不知道他什麼時候和枕邊人來電，有時滅掉一個老王，卻還有千千萬萬個老王，老王就跟小強一樣。



▲職場是會和許多人朝夕相處的地方。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第3名：分手前任

不要以為你是他的現任就不用擔心他的前任，有許多人就是敗給「舊愛還是最美」這句話，一番波折之後才發現另一半又和前任搭上線，而且愛得正濃，再加上兩人有你沒有的舊情撐腰，遇到這種類型的劈腿，往往是現任輸給前任得多（慘）。

第2名：職場同事

職場是會和許多人朝夕相處的地方，劈腿同事的人，除了看對眼這種單純的理由，有些人是找到職場理念相符的新對象，如果你的另一半十分重視工作，一定會在意你能不能給他幫助，如果不行，恐怕他就會把注意力轉向工作能力好的同事。

第1名：閨密兄弟

最容易搞出劈腿情的冠軍來了！有些人嘴巴上總嚷嚷著身邊的異性是「閨密」、「兄弟」沒火花，但其實他和「閨密」、「兄弟」一起經歷的事情，根本可能比正宮還要多。有些「閨密」「兄弟」甚至比起還要早認識他，甚至更加懂他了解他，嘴巴上只會狂說「他不是我的菜」，但是口嫌體正直。所以各位伴侶千千萬萬不要自滿你們的穩定關係，就算結了婚也不能大意，畢竟社會上有太多閨密、兄弟防不住的例子，千萬不要不信邪。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月06日至2019年07月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『劈腿對象』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本文經授權轉自：《情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐》