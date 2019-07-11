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好無聊＝陪我聊天！女生曖昧「紅綠燈暗示」曝...別再當大神木啦

點評:暗示看懂了嗎？
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▲女生紅燈綠燈暗示，絕對要讀懂。（影、圖／SKimmy 你的網路閨蜜授權提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

曖昧讓人受盡委屈，從回應總看不出對方的意思，希望更進一步，還是當朋友就好？《SKimmy你的網路閨蜜》表示，很多男生被稱為木頭，給你綠燈暗示硬不過，到底要卡在曖昧多久，又或是一些男生殺得女生措手不及，明明給紅燈暗示卻硬要闖，非得搞得車毀人亡才甘願。她分享幾個女生常見的暗示，希望男生注意一下，或是別再會錯意啦！

綠燈暗示1
女：最近看到某某餐廳／電影／展覽好像不錯。
心聲：快來約我一起去～

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綠燈暗示2
女：欸我好無聊喔！
心聲：我想要你陪我聊天。

綠燈暗示3
女：你女生朋友好像很多，你異性緣很好嗎？
心聲：他是不是不缺妹？我會是他認真的唯一嗎？有這麼多選擇，他會不會是玩咖？

綠燈暗示4
對方跟你相處的時候，總是笑得非常開心。
心聲：很享受跟你相處的感覺，跟你在一起帶給我很大的快樂，對你的好感滿強烈。

如果你身邊的妹子給這樣子的暗示，不要再木頭啦！那如果是以下情境，請踩煞車，別讓狀況更嚴重啦！

▲▼女生紅綠燈暗示。（圖／skimmy提供）
▲紅燈綠燈暗示，你猜對了嗎？

紅燈暗示1
如果你約她或找她的時候，她常說：「我那天不行欸，最近真的好忙，抱歉！」
心聲：相處過後發現對你沒什麼感覺，我們還是當朋友就好，你的邀約我禮貌婉拒，希望你可以聽懂我的意思。

紅燈暗示2
跟她聊天的時候，她常過早的主動結束話題：「我要先去睡囉！晚安！」
心聲：其實我大概兩個小時之後才去睡，只是現在暫時不想跟你說話。接下來我會躺在床上看韓劇、跟姐妹聊八卦、刷IG、享受一個人的清靜。

紅燈暗示3
她總是不怎麼接你電話。
心聲：我看到了，但我現在真的不想跟你講電話，你難道就不能用文字訊息傳給我就好？

SKimmy還分享一個試探招數，當跟心儀的女孩約會，約到一個滿晚的時間，例如10:30，這時候暗示時間已經滿晚的，如果對方笑而不語等你接口，或是順著話說「對啊」，通常代表她也滿有好感的；若她表示差不多該回去了，可能就是你們彼此還有距離感。

SKimmy 你的網路閨蜜，熱愛創作與琢磨兩性心理的小戲精，把這三樣特質結合起來後，這個頻道就誕生了，現有經營：粉絲團YouTube頻道

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

關鍵字： SKimmy 你的網路閨蜜 SKimmy 感情 曖昧 兩性
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