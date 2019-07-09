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夏天退火不一定要喝涼茶！醫推「涼補食譜」用仙草入湯

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▲▼示意圖,食物,食物,宮保雞丁,菜色,香菇雞湯,義大利麵（圖／123RF）

▲因為仙草茶、青草茶屬性偏涼，部分體質不適合飲用，中醫師推出夏天涼補藥膳雞湯。（圖／123RF）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏天氣候炎熱，不少人為了降火都喜歡喝青草茶、仙草茶等涼茶，但因為涼茶屬性偏寒，虛寒體質、容易腹瀉和經痛的人都不適合飲用。對此，中醫師也提供可以熱熱喝的退火「藥膳仙草雞湯」，其中仙草除了清熱退火之外，還含有膠質，有助穩定血糖，是夏天非常適合涼補的藥膳。

中醫師周宗翰指出，青草茶、仙草茶、苦茶都有助清熱退火，青草茶用於消暑退火、生津止渴、消除疲勞、促進食慾等，仙草茶含有「多醣膠質」，是一種膳食纖維，使得仙草的莖葉具有黏性，且膠質類似玻尿酸成分，有助養顏美容、穩定血糖，但是只限於「純的、沒有添加額外糖分」的仙草茶才有用。

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但涼茶屬性偏寒，「手腳經常冰冷、容易腹瀉、月經血塊多、易經痛、虛寒體質、晚上咳痰、痰液稀」的人都必須適量攝取，且涼茶也不可以空腹服用，以免會影響腸胃運化。對此，為讓這些族群的人也能在夏天順利退火，周宗翰也推出「藥膳仙草雞湯」涼補藥膳，一樣可以清涼退火且不傷胃。

▲仙草,手搖飲。（圖／記者謝承恩攝）

▲仙草乾也可以入熱菜熱食。（圖／記者謝承恩攝）

【藥膳仙草雞湯】
材料：仙草乾1斤、土雞肉切塊、枸杞適量、黃精5錢、玉竹5錢水600c.c.。
作法：
1.將仙草乾洗淨剪小段，加水放入鍋中煮至沸騰。
2.沸騰後轉中小火加入黃精，玉竹熬煮7小時。
3.冷卻後將汁液濾出，成為仙草湯底。
4.將土雞放入仙草湯底，加枸杞燉煮2小時，起鍋前加一點鹽巴調味即可。

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關鍵字： 中醫健康 涼補藥膳 藥膳仙草雞湯 仙草 周宗翰
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