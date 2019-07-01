別人這樣吃就瘦...為何我試了不行？　科學家解密

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

每隔一陣子就會瘋傳不同的減重秘訣，標榜吃某種食物就能狂瘦，不過最好別盲從，因為科學家證實，就算同卵雙胞胎，對食物的反應也大不同。對別人有效的，不見得適合你。

這項新研究或許能解釋，為什麼某某名人、網紅標榜的瘦身法，在你身上卻一點效果都沒有。

英國倫敦國王學院（King's College London）教授史派克特（Tim Spector）透過實驗證實，同樣的食物吃下肚，就算是同卵雙胞胎，血糖等數值都大不相同，「 你對於醣類的反應也可能和對脂肪的反應不一樣，進食時間不同，也會形成變數。」

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簡單來說，沒有任何一種飲食可以讓所有人變瘦。

同卵雙胞胎，腸道菌叢仍大不同

參與實驗的1,100名受試者（其中60%為同卵雙胞胎）到倫敦或波士頓的醫院，享用同樣的餐點。科學家在每一餐後測量受試者血液中糖份、胰島素、三酸甘油脂等變化。受試者回家後繼續以血糖機與APP來記錄血糖和三餐，科學家在遠端觀測數值，以及受試者的睡眠狀態和體能活動，時間長達兩週。

（科學家發現，就算是雙胞胎，腸道菌叢也有很大差異。圖片來源：pixabay）

雖然受試者享用同樣的餐點，用餐後各項血液數值卻不盡相同，就算同卵雙胞胎也是如此。史派克特認為這可能和腸道菌叢有關，因為雙胞胎只有37%的腸道菌叢一樣，並沒有比一般人高多少，兩個完全沒有親屬關係的人，平均約有35%相同的腸道菌。

史派克特認為這項研究將對營養學帶來重大改變，「大家終於開始質疑過去的觀念，並不是所有人遵守同樣的飲食原則，就都能保持健康。」

（史派克特認為不能再把同樣的營養準則，套在所有人身上。圖片來源：pixabay）

適合別人的不見得適合你

「只能靠不斷地嘗試，」史派克特這樣看琳瑯滿目的減重方式，「有些人適合晚一點吃早餐、或者適合低脂餐，也可能適合早餐多吃一點。」

其實常見的「減重地雷」之一，就是盲目跟風各種新奇的快速減重法。你可能看到某某名人號稱瘦了多少公斤而躍躍欲試，卻忽略這樣的方式不見得適合你，就算一時有效，也可能引起生理反撲而復胖。

怎麼吃才能真正減重？

史派克特認為，不妨嘗試一些你不常吃的食物，只要不是垃圾食物就好。他認為大多數人都只偏好或習慣某一類食物，但渾然不覺這樣的飲食不見得最適合自己，或對健康最有益。

他的終極目標是希望以科技輔助瘦身，例如AI人工智能、最新的腸道菌叢測試，或是記錄三餐內容的APP。以科學幫助想要瘦身的人吃對、吃好，最終達到減重目標，還能降低長期的健康風險。

根據每個人不同特性，給予量身訂做的飲食建議，他認為這才是未來減重與營養科學，正確的方向。

資料來源：CNBC、Medical News Today

責任編輯：高儷綾

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