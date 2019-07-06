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不用開冷氣！吃「4大類食物」超消暑…營養師激推：還能消水腫

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點評:小編喜歡瓜瓜！
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切片西瓜。（圖／ETtoday新聞雲）
▲瓜類食物雖然退火，但吃太多小心拉肚子。（示意圖／ETtoday新聞雲）

圖、文／健談

端午剛過，也代表夏季正式到來。高溫炎熱的氣候讓人不適，不過，吃對食物就有助消暑退火！高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，炎熱的天氣建議多補充水分，並可適量攝取一些蔬菜或水分多的水果，但要留意適可而止，若不節制恐導致腹痛、腹瀉等不適症狀喔！

熱爆免開冷氣！吃「4大類食物」超消暑。（圖／健談授權提供）
▲營養師推薦4大類消暑食物，你吃對了嗎？（圖／健談授權提供）

1. 瓜類：瓜類食材大多偏涼，像是苦瓜、西瓜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等都是夏日消暑、退火的好食材。然而，廖嘉音營養師提醒，西瓜偏涼，建議可在飯後食用，且不要一次吃太多，以免造成腹瀉！

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2. 綠豆：綠豆具有清熱、消暑、利尿的效果，故適合炎熱的夏季飲用。廖嘉音營養師提醒，喝綠豆湯時最好別放太多糖，因糖分攝取過多也會導致身體燥熱、上火，反而失去原本消暑的目的。

3. 薏仁：薏仁可消暑、清熱，也有美白、消水腫的作用，日常可飲用薏仁水退火，也可在煮飯時加入薏仁一併食用，增加纖維攝取量。然而，薏仁偏涼性，若腸胃不好、容易腹瀉便秘，或是生理期間、懷孕期間都應盡量避免食用為佳。

4. 蓮子：蓮子有保健脾胃、退火消暑之效，適量食用有助清熱、解暑，改善上火不適。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

國中0朋友！黝黑眼鏡妹大逆轉 7千網傻住：超猛潛力股啊...

關鍵字： 飲食健康 消暑食物 健談 營養師 廖嘉音
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