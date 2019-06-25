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哈欠＝對不起！汪汪5種「肢體語言」大解析...主人你讀懂了嗎？

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▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）

文／毛起來 MaoUp、插畫／小賴皮

幫毛孩拍照時，他總是撇開眼神不看鏡頭嗎？其實他並不是害羞，而是透過這個動作在傳達一些訊息，下面介紹5種狗狗常見的安定訊號，快跟著我們看下去吧！

何謂安定訊號？

狗狗在遇到其他陌生狗狗、被飼主責罵或其他狀況而感到不安時，會用各種動作安撫對方以及緩解自己的情緒，這些動作就被稱為「安定訊號」，是全世界的狗狗之間都通用的語言。若飼主能看懂這些訊號，就能提早避免衝突的產生。

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1.打哈欠
▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）
在罵做錯事情的狗狗時，他竟然不耐煩地打哈欠回應你，其實是因為當狗狗感到不安、緊張時，他會用打哈欠的方式安撫飼主，並緩解自己的情緒，所以，下次不要再覺得自家毛孩沒禮貌，其實他已經知道錯了。

2.舔鼻子
▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）
在路上遇到不認識的狗狗時，家裡的毛小孩通常會舔舔鼻子，這是因為當狗狗覺得緊張、不自在的時候，就會用這個方式來安撫自己。

3.眼神移開
▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）
這個動作常發生在被飼主責罵、感受到威脅時，拍照的鏡頭可能也會讓狗狗不安，這種情況下，狗狗會移開眼神來緩解情緒，而不是因為害羞。嚴重的時候也可能把頭完全別開，甚至180度轉身。通常其他狗狗看見這個動作，也會冷靜下來，所以移開眼神也是狗狗間解決紛爭的重要方式。

4.抓癢
▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）
壓力是導致身體發癢的機制之一，也就是說，狗狗抓癢的行為，表示他可能正承受著壓力。如果此動作在飼主發出指令或訓練時發生，幾乎可以確定就是壓力造成的發癢，所以，訓練時一定要隨時注意狗狗的狀況，不要給他太大的負擔。

5.嗅聞地面
▲▼狗狗的安定信號。（圖／毛起來提供）
在外散步若遇到陌生人或狗狗接近時，他們就會用這個動作來「裝忙」，告訴對方「我沒有看到你，不要緊張～」以避免衝突。但因為嗅聞地面本來就是狗狗的習性，所以必須依當下的情境，才能判斷這是不是安定訊號。

安定訊號的動作，除了能讓狗狗自身舒緩情緒，也能在遇到其他狗狗時降低對方敵意，減少不必要的衝突。是不是真的很重要？跟著我們一起學起來吧！

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《本文經毛起來 MAOUP同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

關鍵字： 寵物健康 狗健康 毛起來 MaoUp 安定訊號 肢體語言
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