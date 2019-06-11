最近累到爆！韓國心測「你的壓力從哪來」準炸　你會選哪隻動物？



▲工作壓力大，卻也不知道自己為何這麼累的你，快來測測看吧！（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

生活中心／綜合報導



為了餬口飯吃，人們每天扛著巨石般的壓力，把自己盯得緊緊緊，就怕一鬆懈鑄下大錯，丟了飯碗，也因此即便下了班，也絲毫不敢怠慢。如此大的壓力，也間接導致健康出問題，但你卻找不到是什麼原因讓自己這麼累嗎？港媒《新假期周刊》即分享一個韓國心理測驗，告訴你生活中的壓力從何而來，以及該如何解決，覺得身心俱疲的你一定要看！

據內文指出，韓國媒體《allabout20s.》分享的最新心理測驗，幫助大家釋放壓力。首先，請先幻想自己是隻「被困住的動物」，你希望自己是5隻中的哪一隻呢？選好了嗎？

1.被籠子關住的老虎

2.被牽繩綁住的狗狗

3.被鳥籠困住的小鳥

4.被水箱浸著的烏龜

5.被鐵籠囚禁的倉鼠



如果你選的是……



1. 被籠子關住的老虎：代表你的壓力來自「對生活的厭惡」

原本被視為猛獸的老虎，如今卻被籠子困住，未能釋放自己應有的力量與霸氣，說明你對於一成不變的生活十分厭惡，常常感覺到自己的不足，對自己失去信心，但或許你可以找些能讓你發揮全身能量的事情或活動，像是跑步，很適合你紓解壓力。



2. 被牽繩綁住的狗狗：比起自己想要做的事情，你常得優先處理「需要做的事情」而感到不開心

小狗是人類最好的朋友，也是最忠心的動物，然而選擇這個選項的人，代表你常得壓抑內心想做的事情，被半強迫的處理「需要做的事」，為了生活，這口氣你忍了好久。或許你可以試試看放下枷鎖，好好地享受人生，這對你來說非常重要，也很有幫助。



▲如果你選的是「小鳥」，代表你的壓力來源在常被人激怒，卻又不知該如何紓發。（示意圖／本報資料照）

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3. 被鳥籠困住的小鳥：常被人激怒卻又不知如何釋放

小鳥本該在天上自由翱翔，但當被困住時，說明著你的情緒被壓抑著，內心釋出的怒火無處宣洩，生活中也找不到對象讓你大吐苦水。所以說，你需要找些機會表達自己內心的感受，可別把這些負面的情緒全都藏在心裡，想靠自己消化還不如找個人分享。



4. 被水箱浸著的烏龜：討厭懶惰的自己

烏龜走得很慢，因此選擇烏龜的人就是希望能拋開纏著自己已久的「惰性」！你常覺得做任何事都提不起勁，老覺得煩，即便是已經很上手的事情，都想拖拖拉拉，久而久之你開始討厭這樣的自己。然而若想要改變，你必須先養成訂定目標，做任何事情先有規劃的習慣，再一步步慢慢進行。



5. 被鐵籠囚禁的倉鼠：常常感到不安情緒，進而轉為壓力

工作中的芝麻綠豆大的小事，都會讓你感到極度不安與焦慮，也因此你需要到個能讓你轉換心情、無憂無慮的地方洗滌被汙染已久的心靈，像是來趟旅行讓自己散散心，暫時忘卻生活中的煩惱，或是找個能讓你傾吐一切的知心好友，說出內心話別再憋了。