每年做抹片「竟罹癌3期」！她驚喊：沒任何不舒服　醫揭致命誤解

文／婦科醫師蘇軒（魔人蘇阿軒醫師）

卵巢癌：寧靜但致命的癌症

這是在塑膠醫院時期發生的故事。

她其實算是老病人，每年都會來做抹片檢查。不過那是在我住院醫師的年代。魔人在住院醫師沒有門診的時期，竟然有一群病人會等魔人有子宮抹片檢查診的時候出現，找我做抹片。她是其中一位。等魔人升上主治醫師以後，她出現在魔人的門診。

「醫生，我從你是住院醫師的時候就跟你的抹片檢查診，現在你終於變主治醫師了，我要當你的第一個病人！」

「原因是？」

「因為你做抹片比較不痛！我們的工作要常跑醫院，這麼多年抹片都在醫院做，被做了那麼多次抹片，蘇醫師的抹片最不痛！」

「你們都好認真，知道要做抹片，保護自己。」

「那當然囉，六分鐘護一生！」她笑著說…。

「好的！今天看診除了抹片，我們還需要做超音波。」

「超音波？做了抹片還需要做超音波喔？我以為只要每年做一次抹片，子宮就沒問題了！」

「好像不是這樣耶，抹片只能看出子宮頸癌，超音波是要看卵巢癌，還有子宮鏡，是專門看子宮內膜癌！」

「那我是不是要三個檢查都做？」

「對！」

於是我們當天先做了抹片跟超音波。

做完超音波，我打開超音波影像……



「唔……」偌大的一個腫瘤長在右邊的卵巢。這一看就會猜是卵巢癌。

「卵巢好像有問題……」

「什麼？我都每年抹片，卵巢竟然還有問題？！」

「抹片只能看子宮頸癌，無法發現卵巢癌。卵巢癌的檢查需要定期做超音波檢查……」

她似乎有點震驚。畢竟她乖乖抹片這麼多年了，自覺自己是個好寶寶，有愛惜自己的身體。殊不知抹片只是其中一環，她還少檢查了很多……。

「醫生，我都沒有肚子痛、沒有任何不舒服耶？！」

「卵巢癌一開始都不會有症狀，除非已經病入膏肓、有腹水，才會開始出現腹脹、肚子痛等症狀……。」

「蘇醫師，再來怎麼辦？」

「再來需要安排一個電腦斷層檢查，然後要開刀。」

「好，醫生，我就交給你了……」

於是我們做了電腦斷層檢查，似乎沒有非常嚴重，不過看起來已經有一些網膜上的轉移。

後來我們一起用腹腔鏡完成了卵巢癌的手術。照常規，我們切除了兩邊的卵巢、輸卵管、子宮、淋巴結、網膜，還有肚子裡所有懷疑轉移的地方，通通都切掉。

手術後病理報告確定是比較輕微的卵巢癌第三期。打了化療、追蹤，後續腫瘤復發了，我們又切了一次復發的腫瘤，然後她就再也沒有復發了。

似乎只要好好處理，卵巢癌還是有機會可以存活。

後來魔人離開了塑膠醫院，三不五十會收到她的私訊，跟我報告她一切安好。這樣也過了超過15年。

今天要講的重點是：

1. 最大誤區：不是有做抹片就好了，抹片只能早期發現子宮頸癌。

2. 卵巢癌初期幾乎都沒有症狀，即使抽血看CA-125也常常是正常的。

3. 卵巢癌需要靠超音波來早期發現。

4. 因為很難抓到初期癌症，所以通常發現時都已經有轉移，手術後常常還需要化療。

5. 因為發現以後常常都已經轉移，所以治癒率比內膜癌低很多。

所以愛護自己，要定期做：



• 抹片：子宮頸癌

• 超音波：卵巢癌

• 子宮鏡：子宮內膜癌

• 乳房攝影：乳癌

千萬不要錯過早期發現的機會呀！

