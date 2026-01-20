候診單深不見底！每年「2時段」是感冒高峰　醫無奈揭原因

▲醫師有感近日感冒患者多，候診清單深不見底。（圖／粉專「弘育耳鼻喉科診所」授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近期氣溫變化劇烈，不少民眾掛病號。弘育耳鼻喉科診所18日在粉專貼出警示，指出當日一早門診湧入大量感冒患者，候診清單甚至「深不見底」，診所因此必須緊急增派醫師支援，才能順利消化看診人潮。醫師也提醒，每年寒假前夕、農曆年前是「感冒高峰期」，呼籲民眾務必當心。

粉專「弘育耳鼻喉科診所」分享第一線觀察，指出最近這一週「上呼吸道感染的患者增加」，絕大部分屬於一般病毒感染，普遍症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽。值得注意的是，這波疫情中還穿插了「A、B型流感、諾羅、腸病毒」等傳染病。多種病毒齊發，讓診所上午門診瞬間爆滿，候診名單長到看不見盡頭。

為何近期患者激增？該診所醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時分析，主要原因是「病毒的活躍程度增加」。醫師解釋，往年寒流來臨的時間點通常落在跨年前後，接著一波接著一波到寒假、農曆年，低溫環境有利於病毒傳播，導致每年寒假前夕、農曆年前成為感冒的「2大高峰期」。

除了氣候與病毒因素，醫師也透露另一個造成農曆年前看診量暴增的特殊原因，與「華人的習慣」有關，許多民眾希望要在過年前把病看好，不希望帶著病痛過年，加上過年期間就醫相對不便，因此大家都會搶在年節前夕湧入診所。

面對來勢洶洶的病毒，醫師也特別呼籲，大家一定要多多保重身體，尤其出入人多的公共場所時，建議「戴口罩、勤洗手」，做好防護措施，才能平安健康過好年。