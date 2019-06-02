「吃鮮蚵、威O剛」哪個有效？醫提醒：這族群會越吃越糟

▲愛吃鮮蚵、生蠔可以重振雄風嗎？（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／採訪報導

提槍上陣，卻臨陣不舉，好漏氣！台灣性功能障礙的人數比例約27%，有高達150萬~200萬的男性為此所苦，因台灣民風保守，對於「不舉」的困擾，較難以啟齒承認，數據往往低估實際人數。醫師指出，為了重振雄風，有的人會選擇吃壯陽藥，三餐也會食用蚵仔、雞佛等料理，但有些高風險族群吃了可能會讓病情更嚴重。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，在他行醫20多年的經驗中，性功能障礙不外乎兩大原因，第一就是「血液循環差」，血管彈性不佳，連帶生殖器末梢循環也受影響。其中不少患者本身就有三高，甚至數據一出爐，才發現原來自己也有糖尿病。飲食中又常大魚大肉，小心壯陽不成，反而還讓膽固醇飆升！

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醫師提醒，食用貝殼類海鮮，如龍蝦、螃蟹、生蠔、鮮蚵、九孔，都含有鋅，可促進雄性荷爾蒙，但應採取少量多餐的方式，一次只取半斤，分2~3次食用，避免膽固醇加重、尿酸痛風跟著來。

▲吃壯陽藥會不會使容易得攝護腺癌？（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

而另外一個性功能障礙常見的原因，是隨著年紀增長，荷爾蒙分泌不足的問題。王起杰指出，15歲~30歲的年齡層是荷爾蒙最旺盛的時期，一旦過了30歲以後，就會以每年1~2%的比例遞減，到了40歲以後是2~3%，50歲以後更可以高達3~5%。

有患者發現自己吃壯陽藥，效果不足。醫師建議過了40歲以後，光靠壯陽藥刺激血液循環不夠，也要搭配荷爾蒙補充，雙管齊下才可能改善。王起杰也分享，門診中也會遇到患者詢問，常吃威爾剛、犀利士，會不會容易罹患攝護腺癌？「這其實是已經過時的觀念！」他指出，5年的研究就已經推翻這樣的說法，一般人吃威爾剛、犀利士，並不會因此罹患攝護腺癌，而是本身是攝護腺癌患者，如果服用此類的壯陽藥，會使病情加重，因此要特別小心。