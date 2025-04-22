屈公病境外移入創18年新高！印尼感染最多　嚴重關節痛到無法行動

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（22）日表示，今年截至目前累計11例境外移入屈公病病例，為2007年10月列入法定傳染病以來同期新高，感染地以東南亞國家為主，以印尼為多。由於屈公病及登革熱境外移入風險持續，呼籲民眾如前往流行地區，應做好防蚊措施，返國後如有不適，應儘速就醫並主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。

疾管署統計，今年截至4月21日累計11例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼（9例）為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡（各1例）。另有關登革熱方面，國內上周新增2例境外移入病例，感染國家均為印尼；今年截至4月21日，累計44例確定病例，均為境外移入，為近5年同期次高，感染國家以印尼（21例）為多，其次為菲律賓（8例）及越南（5例）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，全球屈公病疫情於今年迄今累計約8萬例病例及46例死亡病例，主要集中於美洲地區，其中，以巴西逾7萬例為多；法屬留尼旺島今年疫情嚴峻，病例數已逾1萬例；鄰近國家印尼今年屈公病疫情上升且該國衛生部已發布警報，新加坡今年亦有報告病例，印度去年累計報告23萬餘例且高於前1年病例數（約20萬例）。

此外，全球登革熱疫情於去年累計1,400萬餘例且為有紀錄以來疫情最嚴重之一年，於今年全球登革熱疫情持續，以美洲地區最嚴峻迄今累計報告逾193萬例病例，以巴西173萬餘例為多，哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國疫情亦為嚴峻，印尼登革熱疫情亦上升且於我國持續發生境外移入病例，菲律賓及越南疫情則高於近年同期。

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數周的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，甚至數年，典型的登革熱則不會出現長期的關節痛；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

疾管署呼籲，近期國內氣溫逐漸轉熱，各地偶有降雨，有利於病媒蚊孳生，社區感染與傳播風險增加。預防屈公病與登革熱最有效的方法為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生；並落實防蚊措施，外出時穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。