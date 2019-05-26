遠離膝蓋痛　牛奶、番茄...等7種食物最好少吃

文／ 宛家禾 圖／pixabay

為了護關節、減少膝蓋疼痛，你已經吃下不少顧關節保健食品，食補偏方可能也試過了。不過，哪些食物可能引起關節疼痛，你知道嗎？

市面上顧關節的產品琳瑯滿目，內服外用都有，可見國人對膝蓋保養的重視。當膝蓋腫脹疼痛，小至屈膝撿取物品，大到走路都會有困難。

痛風、關節炎等病症都可能引起膝關節的疼痛，這些病症本身並非一時半刻就能解決，但是，從日常生活中避掉一些可能會引起膝蓋疼痛的食物，或許有助減輕疼痛的發生。

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1.番茄

紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的學者們調查了2051名患有痛風的民眾，高達71％的受試者表示一些特定食物會使他們痛風復發，其中5分之1的人表示番茄會使他們的膝關節疼痛。研究者發現，吃番茄會增加血液中尿酸的濃度，高濃度的尿酸正是引起痛風的原因之一。

要減少因痛風而引起的膝蓋疼痛，還是少吃點番茄。

不過，根據台安醫院的食物普林含量表，大、小番茄的普林值分別為每 100克4.6毫克與7.6毫克，相較於水產類如白帶魚的391毫克或肉類如雞腿肉的140.3毫克，番茄的普林值相對較低。因此，番茄引起尿酸升高應是另有原因。

2.玉米油、葵花油、黃豆油

這些油品有Omega-6脂肪酸，過去研究指出，此類脂肪酸與氣喘、心血管疾病和身體的慢性發炎都有關聯。現在的研究更發現，患有風濕性關節炎的人最好能降低Omega-6脂肪酸的攝取量。

除此之外，Omega-6脂肪酸也常見於人造奶油與肉類。

3.含糖的汽水

當身體攝取過多的糖分，會產生一種引起發炎反應的物質稱為細胞激素（cytokine），《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》曾發表一篇為期30年的研究，指出攝取含糖汽水的多寡與關節炎呈正相關，每天喝一罐以上含糖汽水的女性，比完全不喝的女性，之後罹患關節炎的機率高出63％。

4.油炸、加工食物

美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）的研究指出，減少油炸食品、加工過的食物，以及高溫燒烤類的食物，可以降低體內形成糖化終產物（Advanced Glycation Endproducts，簡稱AGEs）的機會，降低體內的發炎，並能幫助恢復身體與生俱來的保護功能。身體不發炎，膝蓋較不易疼痛。

5.牛奶

牛奶和其他乳製品是良質的蛋白質來源，不過，美國責任醫師協會（Physicians Committee for Responsible Medicine）表示，乳製品中的某些蛋白質會引發因關節炎而產生的膝蓋疼痛。他們建議有膝蓋疼痛困擾的人以堅果、豆類補充蛋白質，而不要透過乳製品。

6.酒類

酒精是眾所皆知的身體發炎物，此外，時常飲酒的人也會有比較高的機率罹患痛風。

7.鹽

許多市售的食物會添加大量的鹽，以延長保存期限。如果鹽份攝取過多，也會在一些人身上引起膝蓋發炎而疼痛的狀況。

想要膝蓋少受點苦，基本上就要避免容易使身體發炎的食物，多攝取如橄欖油、堅果等抗發炎的食物，或能減輕膝蓋紅腫、疼痛的情形產生。

資料來源：ScienceDaily、Prevention.com、healthline.com、台安醫院《食物中的普林含量表》

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