誤認腸胃不適...吳彥祖「闌尾炎」險送命　3招快速辨識此病

文／謝佳君、圖／翻攝自吳彥祖IG

44歲港星吳彥祖日前驚傳得了闌尾炎，原本並不複雜的疾病，卻因誤以為只是單純腸胃不適，延誤治療，導致盲腸破裂、腹腔發炎、潰爛，差點性命不保，且從發病到住院，足足9天沒吃東西，體重驟減7公斤。連醫生也訝異，一般人只能撐2小時，吳彥祖卻撐了3天，甚至直言，再多等一天可能就沒命了！

到底什麼時闌尾炎？為什麼它這麼難診斷？

「闌尾炎（俗稱盲腸炎），是在急診最常見的外科急症，據粗略統計，一個人一生有10％的機率會得到闌尾炎，所以比例其實很高。」基隆長庚醫院一般外科主治醫師宋睿祥曾在《康健》專欄中指出。

北投健康管理醫院副院長梁程超解釋，闌尾是凸出的條狀構造，位在盲腸末端，與盲腸的連接處有個洞口。闌尾炎的發生常常就是這個洞口被塞住，裡面分泌物無法排出，滋生細菌，導致感染發炎。最常見造成洞口阻塞的原因是糞石、難以消化的水果籽，如番石榴、西瓜、葡萄等，還有腫瘤壓迫、黏膜下淋巴濾泡增生等。

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當闌尾阻塞持續無法解除，可能在24小時之候黏膜逐漸腫脹、壞死，最後盲腸因壓力過大而破裂穿孔，細菌進入腹腔、血液，造成腹膜炎，甚至引起敗血性休克，危及性命。

右下腹痛原因多 ３方法辨識闌尾炎

闌尾炎延誤治療茲事體大，但有時光靠症狀並不容易判斷，梁程超說。

闌尾雖然在右下腹，但不一定一開始就出現右下腹痛，有些人會先感到上腹部、肚臍周圍悶痛，接著腹脹、噁心、食慾變差、感染引起發燒，之後疼痛感才慢慢轉移到右下腹。因此常被誤以為腸胃不舒服或腸胃型感冒。

宋睿祥亦指出，除了闌尾炎外，引起右下腹痛的原因很多，如輸尿管結石、大腸憩室炎、右側腹股溝疝氣、婦女的右側卵巢囊腫，或子宮外孕等。更何況，約有1成的人闌尾不是垂在腹部右下方，而是往上翹，更造成判斷困難，梁程超說。

不過，醫師還是提供一些方法，教民眾如何快速判斷是否為闌尾炎：

1. 反彈疼痛：闌尾炎會使局部肌肉比較硬，當按壓右下腹患處時不太會痛，但手放開的瞬間會相當疼痛。但這種檢查很主觀，最好經過專業訓練，才能區分。

2. 右腳單腳站立跳，特別痛：不少病人曾告訴宋睿祥：「坐車或騎摩托車，遇到窟窿時，會特別痛！」這種疼痛是因為發炎的闌尾因晃動而觸及了腹膜。不過，民眾不必為了自我診斷，特別跑去騎摩托車、過窟窿，宋睿祥說，只要右腳單腳站立，跳個一兩下，就有類似的效果。

3. 禁食，疼痛也不會緩解：宋睿祥建議，若在第一時間無法確診，可觀察8～12個小時，如果是一般的腸胃炎，經過休息及水分補充後，大多會好轉；如果真的是闌尾持續在發炎，則症狀大多不會緩解。

由於闌尾炎判斷不易，有時臨床會借助影像檢查，腹部電腦斷層可使成人的闌尾炎診斷正確率高達90％；而在小孩，腹部超音波也可達到一樣結果，宋睿祥說。然而，電腦斷層仍有輻射考量，且顯影劑是由腎臟代謝，對於腎臟不好的人是一個不小的負擔，因此並不建議每次右下腹痛，就直接做電腦斷層。

闌尾炎建議手術切除 不能只用抗生素治療

梁程超表示，闌尾炎屬於外科急症，最佳治療方式還是直接手術切除闌尾，目前也可用腹腔鏡將發炎的闌尾取出，而且約5％的患者開刀時發現已闌尾穿孔，演變為腹膜炎。一旦盲腸潰爛、破裂，變成腹膜炎，就得使用抗生素治療，並於術中清洗腹膜。

宋睿祥也說，如果有9成以上機率是闌尾炎，會建議病人直接開刀，原因在於，早期未化膿、未破裂的闌尾炎，局部沾黏少，容易手術，復原較快，手術的選擇也較多。

而且，大部份的闌尾炎是因為糞石卡在闌尾裡，造成血液循環不良，症狀大多只會越來越嚴重，因此，若只用抗生素治療，可能因短暫的症狀紓解，誤認為已經好了，而延誤治療。臨床上，也常看到這樣的病人最後轉變成腹部膿瘍，處理起來更複雜，甚至日後常演變成腸沾黏，大大影響生活品質，宋睿祥說。

良好排便習慣、不吃難消化水果籽

若要預防闌尾炎，梁程超提醒，最重要還是養成良好的排便習慣，因為經常便祕的人更容易在體內形成乾硬的糞石，建議平常多喝水、多吃蔬菜水果、多運動，避免便秘找上門。此外，盡量不要吞下難以消化的水果籽，都能減少闌尾阻塞。

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