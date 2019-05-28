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「這職業」男性最愛抽菸！　醫：肺阻塞風險高6.3倍

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▲▼ 示意影片,抽菸,菸蒂,二手煙,DNA 。（圖／替代照，非本文當事人）

▲8成肺癌都是因為抽菸，吸菸者罹患「肺阻塞」的風險是非吸菸者的6.3倍。（圖／ETtoday示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署今（28）日公布2017年「工作人口健康促進暨菸害防制現況電話訪問調查」結果，「營造工程業」的男性職場吸菸率高居第一。醫師指出，一般人職場生涯平均長達40年，每天至少8小時的時間都在職場，在長期抽菸的狀況下，罹患「肺阻塞」的風險是非吸菸者的6.3倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁指出，預估肺阻塞（COPD）和肺癌在2040年會高居全球主要死因第4位與第9位，正式成為10大死因，吸菸會導致癌症、肺結核、慢性呼吸道等疾病，世界衛生組織（WHO）也將今年5/31世界無菸日主題訂為「菸品與肺部健康」，呼籲各國政府應付諸行動，以有效的政策減少菸品消費。

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根據國健署2017年「工作人口健康促進暨菸害防制現況電話訪問調查」結果顯示，營造工程業的男性職場吸菸率高居第一。勞動部職業安全衛生署李柏昌副署長則指出，一般人平均長達40年的職場生涯，如果天天處於菸害環境，對肺部健康的危害甚大。

國健署記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲國健署調查發現，營造工程業男性職場吸菸率高居第一。（圖／記者趙于婷攝）

「8成肺癌都是因為吸菸！」余忠仁說明，肺阻塞是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍，肺阻塞導致的死亡中，有45%可歸因菸品使用；此外，鮮少人注意到吸菸也會提高罹患肺結核和死亡風險，全球約有7.9%的肺結核病患是因吸菸罹病，占據全球主要死因的第11位。

此外，國健署副署長賈淑麗強調，80%的肺癌皆因吸菸造成，且菸齡越長風險越高，肺癌更是全球最致命的癌症，菸害更造成超過三分之二的肺癌患者死亡，就算不吸菸，暴露於工作場所的二手菸也會增加1.39倍罹患肺癌的機率，建議民眾可善用免付費戒菸專線和全國4,000多家醫事機構所的戒菸服務等多元戒菸管道遠離菸害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字： 抽菸 吸菸 菸害 國健署 肺阻塞 COPD
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